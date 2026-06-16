サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１５日（日本時間１６日）、１次リーグＨ組が始まり、初出場のアフリカの小国、カボベルデが優勝候補のスペインと引き分けて勝ち点１を挙げた。

人口は約５０万人。Ｗ杯出場チーム史上３番目に少ないカボベルデが、デビュー戦で見事に勝ち点１をつかみとった。光ったのは組織的な守備。２７本のシュートを浴びながら、的確なポジション取りとカバーリングで最後までゴールを許さなかった。

チーム一丸の守備の要となったのは、４０歳のＧＫボジーニャだ。４０分頃の立て続けのピンチでゴールを割らせず、その後も素早い反応で好セーブを連発。「世界最強国の一つを相手に夢がかなった。チームと国を誇りに思う」と喜んだ。

アフリカ大陸最西端のセネガルから５００キロ以上離れた大西洋上の島嶼（とうしょ）国で、人口は鳥取県とほぼ同じ。歴史的にポルトガルとのつながりが深く、１９７５年に独立した。チームは近年、徐々に力をつけ、アフリカ予選は１０試合のうち７試合で無失点とし、同組だったＷ杯常連国カメルーンを上回った。ボジーニャはポルトガルのクラブでプレーしている。

今大会前、ブビシュタ監督は「Ｗ杯出場は単にサッカー以上の意味を持つ。我々がどんなチーム、国なのかを見せたい」と話していた。試合後は意気盛んに「耐久力と困難に打ち勝とうとする姿勢。これこそが我々がどんな国かの証明だ」。世界にその名と力を知らしめるのに、これほど効果的な舞台はない。（編集委員 川島健司）

【戦評】スペイン０―０カボベルデ

４大会ぶりの優勝を目指すスペインがドロー発進。大半の時間帯でボールを保持し、後半はＦＷヤマルらを投入してシュート計２７本を放つも決定力を欠いた。初出場のカボベルデは好セーブを連発したＧＫボジーニャを中心に粘り強く守り、初の勝ち点をつかんだ。