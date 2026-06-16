ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のスペシャルイベント「今日好き夏まつり supported by GRL」が、2026年8月10日にSGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）にて開催されることが発表された。

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『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショー。数日間の限られた時間の旅のなかで巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を描く番組として、ティーンを中心に支持を集めている。

2025年7月に放送された『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、シリーズ全体における週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新。あわせて、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組のなかでも、週間視聴者数の最高記録を塗り替えている。

今回開催される「今日好き夏まつり」は、“今日好きメンバーとひと夏の思い出を一緒につくる”をコンセプトに掲げたオフラインイベント。第1弾の参加メンバーとして、番組から生まれたカップル4組の出演が発表された。

出演するのは、五十嵐蓮＆日向袮音の“れんねね”カップル、今井暖大＆時田音々の“はるねね”カップル、倉澤俊＆谷村優真の“しゅんゆま”カップル、酒井理央＆森口優花の“ゆかりお”カップルの4組となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）