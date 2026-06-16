コンラッド東京初！チェリーとローズのアフタヌーンティーを体験。大きなチェリームースなど可憐なスイーツがずらり
◆コンラッド東京初！チェリーとローズのアフタヌーンティーを体験。大きなチェリームースなど可憐なスイーツがずらり
コンラッド東京のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」では、2026年6月16日（火）から7月31日（金）までの期間、「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」を開催。
登場するのは、初夏の訪れを告げるチェリーと気品あふれるバラの香りが出会う、心ときめくスイーツとセイボリー。今だけの味わいがぎゅっと詰まった珠玉のアフタヌーンティーを、編集部が体験しました。
・この記事の要約レポート
・コンラッド東京で初開催となる「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」を編集部が体験レポート
・旬のチェリーと華やかなローズをテーマにした、初夏限定のアフタヌーンティーが登場
・大きなチェリー型のムースやバラとライチのヴェリーヌなど、見た目も華やかなスイーツがラインナップ
・ローストビーフのブリオッシュやカニのタルタルなど、彩り豊かなセイボリーも充実
・チェリーのスコーンやチェリーフレーバーの紅茶など、テーマに寄り添うペアリングも楽しめる
◆コンラッド東京から、チェリーが主役のアフタヌーンティーが初登場
旬のチェリーをぎゅっと凝縮。初夏だけの特別なアフタヌーンティー
コンラッド東京28階のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」で、2026年6月16日（火）から7月31日（金）まで開催される「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」。コンラッド東京初となる、チェリーを主役にしたアフタヌーンティーを編集部がいち早く体験してきました！
通常は2カ月ごとにテーマが変更されますが、旬が短いチェリーを一番おいしい時期に提供したいとの思いから、1カ月半での開催となったそう。国産と外国産のチェリーの味わいの違いや、この時期に咲き誇るバラ園から着想を得たバラの香りをエッセンスにして、今回のチェリーとローズのアフタヌーンティーが誕生したのだとか。
また今回、エグゼクティヴ ペストリーシェフの岡崎正輝氏が監修し、ペストリーシェフの菊地悠介氏が作り手を担当。2人のシェフが意見を出し合い、試行錯誤を重ねたそう。シェフの思いが詰まったアフタヌーンティーを前に、期待が高まります。
◆「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」を編集部が実食
チェリーとローズの出会い。みずみずしく可憐なスイーツ
チェリーとローズが見事に調和した、色鮮やかなスイーツからご紹介。「バラとライチのヴェリーヌ（写真奥）」は、透明な層の中にバラの花びらが浮かぶような見た目にこだわった、シェフの技術が光る1品。パンナコッタとゼリーの組み合わせがさっぱりと夏らしいグラスデザートです。
「ピスタチオケーキ バラとグリオットチェリー（写真左）」は、ピスタチオのスポンジの上に、バラに見立てたピンクのバタークリームを添えた愛らしい見た目。バタークリームに閉じ込められた、芳醇なローズの香りが口いっぱいに広がります。このスイーツのために作られたオリジナルのグリオットチェリージャムが、濃厚なクリームを華やかに引き立てていました。
「和ばらとアプリコットのタルト（写真右）」は、ドリンクメニューでも提供されている「和ばらの花びら茶」を使ったガナッシュに、アプリコットジャムと生クリームを合わせた、スイーツ好きにはたまらない味わいです。
斬新な組み合わせに感動！編集部お気に入りのココナッツムース
編集部が特に心惹かれたのが「ココナッツムース バラ香るラズベリーのジュレ」。トロピカルで夏らしいココナッツムースの中には、ほのかにバラが香るラズベリーのジュレが。ココナッツのやさしい甘みと、ベリーのほどよい酸味、バラのフレーバーが相性抜群です。
口の中で次々と新しい味わいがやってくるような感覚で、ココナッツ、ラズベリー、バラという意外な組み合わせに感動してしまいました。
見た目も食感も楽しい、チェリーとパッションフルーツのムース
こちらは見た目のインパクトから興味津々。大きなチェリーの形をした「チェリーとパッションフルーツのムース」です。
2種のチェリーを使用したムースの中には、チョコレートのクリーム、そしてパッションフルーツのクリームが層になっていて、濃厚な甘みが感じられます。
土台のココアクッキーはほんのりビターな味わいで、ムースの甘みの引き立て役に。細かく砕かれたピスタチオがザクザクとしていて、ムースとの食感の違いも面白い1品でした。
◆スコーンや紅茶もチェリー。スイーツに寄り添う、至福のペアリング
色彩のコントラストが美しい、旬食材のセイボリー3種
セイボリーはスイーツとのバランスを考えて作られた3種。まずは小さなタルトにマグロのタルタル、アボカドのムース、フレッシュチーズを合わせた1品。ピリッとしたマスタードの風味が引き立ち、スイーツの合間にいただくのにぴったりです。
バターの風味豊かなブリオッシュには、ローストビーフが贅沢に。細かく刻んであるので、手づかみで食べやすいのもうれしい配慮です。エシャロットのサクサクした食感とほどよい酸味が、ローストビーフと相性抜群でした。
涼しげなグラスの中には、カニのタルタル、ビーツで色鮮やかに色付けされたコンソメ、アスパラガスのブルーテが層になっています。アスパラガスのグリーン、ビーツの紫色のコントラストが印象的。ビビッドな見た目に反して、夏にぴったりの爽やかな味わいです。
季節限定のスコーンで、チェリー尽くしの贅沢を堪能
スコーンは、定番のプレーンと、ドライチェリーを練りこんだ季節限定フレーバーの2種が登場。小ぶりながらずっしりとしたクラシカルなスコーンで、見た目以上の満足感があります。
半分に割り、濃厚なクロテッドクリームと、チェリーがごろっと入ったジャムと一緒にいただきます。ジャムの甘酸っぱさが絶妙で、思わず食べる手が止まらなくなるおいしさ。ドライチェリーのスコーンに、チェリーのジャムをたっぷり塗っていただく、チェリー尽くしの贅沢な味わいでした。
チェリーとローズのテーマに寄り添う、華やかな紅茶セレクション
今回のおすすめ紅茶は「クイーン オブ チェリー」。なんと紅茶までチェリーがラインナップし、どっぷりとチェリーの魅力に浸ることができます。チェリーの甘酸っぱい香りが広がり、ほどよい酸味がすっきりとしているので、どのスイーツとも好相性です。
そして、バラのフレーバーティーも登場。ホワイトティーのような淡い色合いの「かおりかざり」は、ほんのりと香るローズが優しく、すっきりとした飲み口。「ゆかり」は、華やかなバラの香りと、梅のような味わいを感じる風味豊かな1杯でした。
◆仕事やショッピング帰りにも。バータイムに楽しめるプランを紹介
スパークリングワインで乾杯！ご褒美時間をかなえるナイトティー
18時30分からは「ナイトティー」も開催。スイーツ4種に、セイボリーは「チキンバロティーヌとフォアグラムース ブラックチェリー」がプラスされ、スパークリングワインなどのフリーフローとともに贅沢なひとときが過ごせます。昼とは異なる雰囲気のバータイムに、眼下に広がる夜景を見ながら楽しむナイトティー。平日の仕事帰りや、記念日などの特別なシーンにもおすすめです。
チェリー＆ローズ ナイトティー
■ スイーツ（全4種）
・バラとライチのヴェリーヌ
・チェリーとパッションフルーツのムース
・ピスタチオケーキ バラとグリオットチェリー
・和ばらとアプリコットのタルト
■ セイボリー（全4種）
・ローストビーフのブリオッシュサンド リヨン風チーズディップ
・マグロのタルタルとアボカドのムース フレッシュチーズ
・カニのタルタル アスパラガスのブルーテ
・チキンバロティーヌとフォアグラムース ブラックチェリー
■ドリンク フリーフロー
・スパークリングワイン・赤ワイン・白ワイン・ビール
・コーヒー・紅茶各種・ソフトドリンク
■コンラッド・ベア付き
※ご予約時間より1時間半後ラストオーダー、お席のご利用は2時間まで
＜料金＞
スパークリングワインフリーフロー付き 1名様 11,000円
シャンパーニュフリーフロー付き 1名様 15,000円
◆アフタヌーンティーの会場は？
天井高8mのラウンジで。深緑と海のコントラストを眺めるとっておきの休日
汐留駅直結のコンラッド東京28階にある、バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」。大きな窓一面には、緑がいっそう深まる浜離宮恩賜庭園や、東京湾、レインボーブリッジの絶景が広がります。
コンラッド東京のアイコンとして人気の「コンラッド・ベア」がセットになったプランも用意されており、お土産として自宅に連れて帰ることができるのもうれしい魅力。
初夏のわずかな時期だけに出会える「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」。雨に濡れずに快適にアクセスできるラウンジで、梅雨の憂鬱を吹き飛ばすような心癒されるティータイムを、大切な方と過ごしてみてはいかがでしょうか。
コンラッド東京のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」では、2026年6月16日（火）から7月31日（金）までの期間、「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」を開催。
登場するのは、初夏の訪れを告げるチェリーと気品あふれるバラの香りが出会う、心ときめくスイーツとセイボリー。今だけの味わいがぎゅっと詰まった珠玉のアフタヌーンティーを、編集部が体験しました。
・コンラッド東京で初開催となる「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」を編集部が体験レポート
・旬のチェリーと華やかなローズをテーマにした、初夏限定のアフタヌーンティーが登場
・大きなチェリー型のムースやバラとライチのヴェリーヌなど、見た目も華やかなスイーツがラインナップ
・ローストビーフのブリオッシュやカニのタルタルなど、彩り豊かなセイボリーも充実
・チェリーのスコーンやチェリーフレーバーの紅茶など、テーマに寄り添うペアリングも楽しめる
◆コンラッド東京から、チェリーが主役のアフタヌーンティーが初登場
旬のチェリーをぎゅっと凝縮。初夏だけの特別なアフタヌーンティー
コンラッド東京28階のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」で、2026年6月16日（火）から7月31日（金）まで開催される「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」。コンラッド東京初となる、チェリーを主役にしたアフタヌーンティーを編集部がいち早く体験してきました！
通常は2カ月ごとにテーマが変更されますが、旬が短いチェリーを一番おいしい時期に提供したいとの思いから、1カ月半での開催となったそう。国産と外国産のチェリーの味わいの違いや、この時期に咲き誇るバラ園から着想を得たバラの香りをエッセンスにして、今回のチェリーとローズのアフタヌーンティーが誕生したのだとか。
また今回、エグゼクティヴ ペストリーシェフの岡崎正輝氏が監修し、ペストリーシェフの菊地悠介氏が作り手を担当。2人のシェフが意見を出し合い、試行錯誤を重ねたそう。シェフの思いが詰まったアフタヌーンティーを前に、期待が高まります。
◆「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」を編集部が実食
チェリーとローズの出会い。みずみずしく可憐なスイーツ
チェリーとローズが見事に調和した、色鮮やかなスイーツからご紹介。「バラとライチのヴェリーヌ（写真奥）」は、透明な層の中にバラの花びらが浮かぶような見た目にこだわった、シェフの技術が光る1品。パンナコッタとゼリーの組み合わせがさっぱりと夏らしいグラスデザートです。
「ピスタチオケーキ バラとグリオットチェリー（写真左）」は、ピスタチオのスポンジの上に、バラに見立てたピンクのバタークリームを添えた愛らしい見た目。バタークリームに閉じ込められた、芳醇なローズの香りが口いっぱいに広がります。このスイーツのために作られたオリジナルのグリオットチェリージャムが、濃厚なクリームを華やかに引き立てていました。
「和ばらとアプリコットのタルト（写真右）」は、ドリンクメニューでも提供されている「和ばらの花びら茶」を使ったガナッシュに、アプリコットジャムと生クリームを合わせた、スイーツ好きにはたまらない味わいです。
斬新な組み合わせに感動！編集部お気に入りのココナッツムース
編集部が特に心惹かれたのが「ココナッツムース バラ香るラズベリーのジュレ」。トロピカルで夏らしいココナッツムースの中には、ほのかにバラが香るラズベリーのジュレが。ココナッツのやさしい甘みと、ベリーのほどよい酸味、バラのフレーバーが相性抜群です。
口の中で次々と新しい味わいがやってくるような感覚で、ココナッツ、ラズベリー、バラという意外な組み合わせに感動してしまいました。
見た目も食感も楽しい、チェリーとパッションフルーツのムース
こちらは見た目のインパクトから興味津々。大きなチェリーの形をした「チェリーとパッションフルーツのムース」です。
2種のチェリーを使用したムースの中には、チョコレートのクリーム、そしてパッションフルーツのクリームが層になっていて、濃厚な甘みが感じられます。
土台のココアクッキーはほんのりビターな味わいで、ムースの甘みの引き立て役に。細かく砕かれたピスタチオがザクザクとしていて、ムースとの食感の違いも面白い1品でした。
◆スコーンや紅茶もチェリー。スイーツに寄り添う、至福のペアリング
色彩のコントラストが美しい、旬食材のセイボリー3種
セイボリーはスイーツとのバランスを考えて作られた3種。まずは小さなタルトにマグロのタルタル、アボカドのムース、フレッシュチーズを合わせた1品。ピリッとしたマスタードの風味が引き立ち、スイーツの合間にいただくのにぴったりです。
バターの風味豊かなブリオッシュには、ローストビーフが贅沢に。細かく刻んであるので、手づかみで食べやすいのもうれしい配慮です。エシャロットのサクサクした食感とほどよい酸味が、ローストビーフと相性抜群でした。
涼しげなグラスの中には、カニのタルタル、ビーツで色鮮やかに色付けされたコンソメ、アスパラガスのブルーテが層になっています。アスパラガスのグリーン、ビーツの紫色のコントラストが印象的。ビビッドな見た目に反して、夏にぴったりの爽やかな味わいです。
季節限定のスコーンで、チェリー尽くしの贅沢を堪能
スコーンは、定番のプレーンと、ドライチェリーを練りこんだ季節限定フレーバーの2種が登場。小ぶりながらずっしりとしたクラシカルなスコーンで、見た目以上の満足感があります。
半分に割り、濃厚なクロテッドクリームと、チェリーがごろっと入ったジャムと一緒にいただきます。ジャムの甘酸っぱさが絶妙で、思わず食べる手が止まらなくなるおいしさ。ドライチェリーのスコーンに、チェリーのジャムをたっぷり塗っていただく、チェリー尽くしの贅沢な味わいでした。
チェリーとローズのテーマに寄り添う、華やかな紅茶セレクション
今回のおすすめ紅茶は「クイーン オブ チェリー」。なんと紅茶までチェリーがラインナップし、どっぷりとチェリーの魅力に浸ることができます。チェリーの甘酸っぱい香りが広がり、ほどよい酸味がすっきりとしているので、どのスイーツとも好相性です。
そして、バラのフレーバーティーも登場。ホワイトティーのような淡い色合いの「かおりかざり」は、ほんのりと香るローズが優しく、すっきりとした飲み口。「ゆかり」は、華やかなバラの香りと、梅のような味わいを感じる風味豊かな1杯でした。
◆仕事やショッピング帰りにも。バータイムに楽しめるプランを紹介
スパークリングワインで乾杯！ご褒美時間をかなえるナイトティー
18時30分からは「ナイトティー」も開催。スイーツ4種に、セイボリーは「チキンバロティーヌとフォアグラムース ブラックチェリー」がプラスされ、スパークリングワインなどのフリーフローとともに贅沢なひとときが過ごせます。昼とは異なる雰囲気のバータイムに、眼下に広がる夜景を見ながら楽しむナイトティー。平日の仕事帰りや、記念日などの特別なシーンにもおすすめです。
チェリー＆ローズ ナイトティー
■ スイーツ（全4種）
・バラとライチのヴェリーヌ
・チェリーとパッションフルーツのムース
・ピスタチオケーキ バラとグリオットチェリー
・和ばらとアプリコットのタルト
■ セイボリー（全4種）
・ローストビーフのブリオッシュサンド リヨン風チーズディップ
・マグロのタルタルとアボカドのムース フレッシュチーズ
・カニのタルタル アスパラガスのブルーテ
・チキンバロティーヌとフォアグラムース ブラックチェリー
■ドリンク フリーフロー
・スパークリングワイン・赤ワイン・白ワイン・ビール
・コーヒー・紅茶各種・ソフトドリンク
■コンラッド・ベア付き
※ご予約時間より1時間半後ラストオーダー、お席のご利用は2時間まで
＜料金＞
スパークリングワインフリーフロー付き 1名様 11,000円
シャンパーニュフリーフロー付き 1名様 15,000円
◆アフタヌーンティーの会場は？
天井高8mのラウンジで。深緑と海のコントラストを眺めるとっておきの休日
汐留駅直結のコンラッド東京28階にある、バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」。大きな窓一面には、緑がいっそう深まる浜離宮恩賜庭園や、東京湾、レインボーブリッジの絶景が広がります。
コンラッド東京のアイコンとして人気の「コンラッド・ベア」がセットになったプランも用意されており、お土産として自宅に連れて帰ることができるのもうれしい魅力。
初夏のわずかな時期だけに出会える「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー “ラ・フルール”」。雨に濡れずに快適にアクセスできるラウンジで、梅雨の憂鬱を吹き飛ばすような心癒されるティータイムを、大切な方と過ごしてみてはいかがでしょうか。