2,000円台！安くておいしい東京の焼肉ランチ5選。神戸ビーフや10種のお肉食べ比べも
◆2,000円台！安くておいしい東京の焼肉ランチ5選。神戸ビーフや10種のお肉食べ比べも
画像：熟成和牛焼肉エイジング・ビーフ渋谷店、BeefGarden恵比寿
おいしい焼肉を安く楽しみたい！ そんなときにおすすめの、2,000円台で食べられる絶品焼肉ランチをピックアップ。一頭買いの黒毛和牛や、和牛の最高峰・神戸ビーフ、希少な尾崎牛など、厳選されたお肉がリーズナブルに味わえてコスパ最強！ さまざまなお肉の盛り合わせメニューもあるから、食べ比べも楽しめる。パワーみなぎる焼肉で、夏のエネルギーをチャージして。
この記事の要約レポート
・2,000円台で食べられる東京の焼肉ランチを厳選。厳選されたお肉がリーズナブルに味わえる
・熟成和牛焼肉エイジング・ビーフ渋谷店：一頭買いする黒毛和牛の熟成肉盛り合わせがいただける
・肉料理ほの火：神戸ビーフの赤身ステーキをはじめ、全7品の定食ランチ。全席個室なのも魅力
・BeefGarden恵比寿：一頭買い黒毛和牛のカルビやロースのほか、新鮮な生タンや生ハラミなどから選べる
・尾崎牛焼肉銀座ひむか：1日5食限定！とろけるような尾崎牛の焼肉を御膳スタイルで
・神楽坂焼肉Kintan：名物の熟成肉など計10種類ものお肉を食べ比べできる
◆熟成和牛焼肉エイジング・ビーフ渋谷店（渋谷）
タン食べ比べも！濃厚なうまみと豊かな風味がたまらない熟成肉を堪能
渋谷駅から徒歩1分の「熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ渋谷店」は、30日間乾燥熟成させた一頭買いの黒毛和牛をリーズナブルに味わえる店。こちらから、厳選された熟成肉盛り合わせに、乾杯ドリンクと食後のカフェが付いた贅沢なランチコースをご紹介。
自家製のこだわり前菜や新鮮なサラダの後に登場するのは、じっくりと乾燥熟成させることでうまみを最大限に引き出した、氷温熟成豚姫ロースや和牛ツラミなどのお肉の盛り合わせ。なかでも注目はタンの食べ比べ。タン塩、熟成タン、こりこりタンなど、味や食感の違いを楽しむことができる。豊かな風味が広がるお肉の数々を堪能した後は、食後のカフェタイムでゆっくりとガールズトークに花を咲かせることも。
スタイリッシュな空間で、一頭買い熟成肉の贅沢な盛り合わせを堪能するご褒美タイムを楽しんで。
▼おすすめプラン
ランチIコース〇自家製前菜やサラダ、お肉の盛り合わせ+乾杯ドリンク+食後のカフェ
店舗名：熟成和牛焼肉エイジング・ビーフ渋谷店
住所：東京都渋谷区渋谷3-27-11 GEMS渋谷 4F
メニュー：
■前菜
・ペチュキムチ 創作ナムル3種盛り合わせ
■サラダ
・チョレギサラダ
■お肉の盛り合わせ
・本日のタンの食べ比べ（タン塩、熟成タン、こりこりタンなど）
・鳥取県産大山鶏もも
・氷温熟成豚姫ロース
・鶏せせり
・ハラミ
・和牛ツラミ
・本日のホルモン
・本日の熟成黒毛和牛
■〆物
・Aging Beef特製冷麺
■ドリンク
・食後のカフェ
提供期間：2025/6/1（日）〜
料金：2,500円
※税・サ込
◆肉料理 ほの火（新宿）
個室確約がうれしい。とろける食感の最高峰神戸ビーフランチでプチ贅沢
新宿駅すぐの「肉料理 ほの火」は、最高峰神戸ビーフを全席個室のプライベート空間でゆったりと堪能できる隠れ家。おすすめは、贅沢な神戸ビーフの赤身ステーキを主役にした選べるドリンク付きの定食ランチ。
和牛のトップブランドとして世界を魅了する神戸ビーフの赤身ステーキを、選べるドリンクとともにカジュアルに楽しめる大満足の全7品。ほのかな火で丁寧に焼きあげる赤身肉は、お肉本来の濃厚なうまみと驚くほど柔らかな食感をダイレクトに味わえる。個室確約なので、自分へのプチご褒美はもちろん、女子会や大切な人とのデートでも周囲を気にせず過ごせるのがいい。
新宿駅からのアクセスも抜群だから、ショッピングの合間にもぴったり。最高峰神戸ビーフの贅沢な味わいに酔いしれる至福のひとときを。
▼おすすめプラン
【焼肉ランチ】神戸ビーフ定食 並+選べるドリンク
店舗名：肉料理 ほの火
住所：東京都新宿区新宿4-1-9 新宿ユースビル 6F
メニュー：
・神戸ビーフ 赤身100g
・ご飯
・スープ
・サラダ
・小鉢
・アイス
・ドリンク1人1杯付き
提供期間：2026/6/1（月）〜
料金：2,800円
※税・サ込
◆Beef Garden 恵比寿（恵比寿）
一頭買いの黒毛和牛や冷凍なしの生タンから選べる、大満足の焼肉ランチ
恵比寿の閑静な住宅街に佇む隠れ家焼肉ダイニング「ビーフガーデン恵比寿」で、直送黒毛和牛など6種から選べる焼肉を、お得な2ドリンク付きで味わえるランチタイム限定プランをリザーブ。
お店自慢の焼肉に、ご飯やスープ、みずみずしいサラダ、箸休めの小鉢やアイスまで付いたフルコース。焼肉は、上質な牛を厳選して一頭買いした直送黒毛和牛のカルビやロースのほか、一切冷凍をせず生のまま提供される新鮮な生タン、生ハラミなどからお好きなものを選ぶことができる。さらにこちらのプランには、生ビールやサワーなど50種以上から選べる食前のドリンクと、コーヒーや紅茶などから選べる食後のドリンクの両方が含まれているのもうれしいポイント。
恵比寿の落ち着きのあるモダン空間で楽しむ、ハイクオリティ×ボリューム満点のコース。気心知れた友人とのランチやカジュアルなデートにぜひ利用してみて。
▼おすすめプラン
【ランチタイム限定】焼肉ランチセット+選べる2ドリンク
店舗名：Beef Garden 恵比寿
住所：東京都渋谷区恵比寿4-10-8 orange恵比寿 1F
メニュー：
＜焼肉ランチセット（120g）＞
・6種から選べる焼肉
・ご飯
・スープ
・サラダ
・小鉢
・ドリンク1（食前）
・ドリンク2（食後）
＜お肉は下記よりひとつお選びください＞
・生タン塩 食べ比べ
・生ハラミ
・生タン&生ハラミ
・黒毛和牛カルビ
・黒毛和牛ロース
・黒毛和牛カルビ＆ロース
※当日、単品メニューの追加も可能
※ランチタイムもグランドメニュー含むすべてのメニューを注文可
ドリンク
＜ドリンク1（食前）は下記よりひとつお選びください＞
・生ビール・サワー・カクテル・ハイボール・マッコリ・ワイン・梅酒・焼酎・日本酒・ソフトドリンクなど50種以上
＜ドリンク2（食後）は下記よりひとつお選びください＞
コーヒー・紅茶・ウーロン茶・ジャスミン茶
提供期間：通年
料金：2,800円
※税・サ込
◆尾崎牛焼肉 銀座 ひむか（銀座）
1日5食限定！銀座の最上階で、とろける“幻の尾崎牛”御膳に舌鼓
銀座駅すぐの和モダン空間で“幻の尾崎牛”が堪能できる「ひむか」。平日ランチでは、出荷数が極めて少ない希少な尾崎牛を、贅沢な御膳スタイルでコスパよく楽しむことができる。
30カ月以上の長期飼育により生きたまま熟成され、とろけるような食感を誇る尾崎牛。気になる内容は、そんな尾崎牛の切り落としに加え、焼き野菜やサラダ、キムチとナムル盛り合わせまで付いたバランスのいいラインナップ。高品質なお肉をお手頃に楽しんだ後には、カフェとともに甘味4種盛り合わせが用意され、ゆったりと食後の余韻に浸ることができる。1日5食限定なので、予定が決まったら早めのリザーブがおすすめ。
口の中いっぱいに広がる尾崎牛の強いうまみに感動しながら、人気スポットGinzaNovoの最上階で優雅な大人ランチをかなえて。
▼おすすめプラン
【ランチ】尾崎牛切り落とし御膳（平日・1日5食限定）
店舗名：尾崎牛焼肉 銀座 ひむか
住所：東京都中央区銀座5-2-1 GinzaNovo 11F
メニュー：
・尾崎牛切り落とし（部位は仕入れ状況によって異なります）
・焼き野菜
・サラダ
・キムチとナムル盛り合わせ
・ご飯
・汁
・甘味
ドリンク
・コーヒーor紅茶
提供期間：通年
料金：2,500円
※税・サ込
◆神楽坂焼肉Kintan（飯田橋）
圧倒的な肉尽くし。10種の部位を食べ比べる、新スタイルの極上焼肉
神楽坂の洗練された空間で、厳選された黒毛和牛をカジュアル・リッチに味わえる「神楽坂焼肉Kintan」。こちらでおすすめしたいのは、名物の熟成肉など計10種類もの多彩な部位を食べ比べできる焼肉堪能セット。
職人の確かな調理法で最高の状態に仕立てられたお肉の盛り合わせには、30日間じっくりとうまみを凝縮させた「熟成KINTAN」や、きめ細やかな肉質の雌牛を中心とした黒毛和牛など、お肉好きにはたまらない10種が揃う。さらに、ご飯やスープ、特製のデザートまでセットになっており、お腹も心も満たされること間違いなし。ぬくもりを感じる上質な空間で満喫する新しいスタイルの絶品焼肉は、お肉好きの友人とお気に入りの部位をシェアしながらにぎやかな時間を過ごすのにぴったり。
日常のご褒美ランチをちょっとリッチにアップグレード。肩ひじ張らずに過ごせる上質な空間で、職人の技が光る最高級和牛の魅力を心ゆくまで味わい尽くして。
▼おすすめプラン
【10種の焼肉堪能セット】
店舗名：神楽坂焼肉Kintan
住所：東京都新宿区神楽坂1-10-2
メニュー
■サラダ
・本日のサラダ
■盛り合せ
・30日間熟成KINTAN タン元
・30日間熟成KINTAN タン先
・30日間熟成KINTAN タン下
・サガリ
・黒毛和牛 特上カルビ
・黒毛和牛 上カルビ
・黒毛和牛 カルビ
・黒毛和牛 肩三角
・黒毛和牛 トウガラシ
・牛カルビ
■スープ
・本日のスープ
■ご飯
・宮城県産 つや姫
※サラダ、スープのおかわり100円
※ご飯のおかわりは1杯200円（大盛は無料）
提供期間：2026/2/2（月）〜
料金：2,980円
※税・サ込
画像：熟成和牛焼肉エイジング・ビーフ渋谷店、BeefGarden恵比寿
おいしい焼肉を安く楽しみたい！ そんなときにおすすめの、2,000円台で食べられる絶品焼肉ランチをピックアップ。一頭買いの黒毛和牛や、和牛の最高峰・神戸ビーフ、希少な尾崎牛など、厳選されたお肉がリーズナブルに味わえてコスパ最強！ さまざまなお肉の盛り合わせメニューもあるから、食べ比べも楽しめる。パワーみなぎる焼肉で、夏のエネルギーをチャージして。
・2,000円台で食べられる東京の焼肉ランチを厳選。厳選されたお肉がリーズナブルに味わえる
・熟成和牛焼肉エイジング・ビーフ渋谷店：一頭買いする黒毛和牛の熟成肉盛り合わせがいただける
・肉料理ほの火：神戸ビーフの赤身ステーキをはじめ、全7品の定食ランチ。全席個室なのも魅力
・BeefGarden恵比寿：一頭買い黒毛和牛のカルビやロースのほか、新鮮な生タンや生ハラミなどから選べる
・尾崎牛焼肉銀座ひむか：1日5食限定！とろけるような尾崎牛の焼肉を御膳スタイルで
・神楽坂焼肉Kintan：名物の熟成肉など計10種類ものお肉を食べ比べできる
◆熟成和牛焼肉エイジング・ビーフ渋谷店（渋谷）
タン食べ比べも！濃厚なうまみと豊かな風味がたまらない熟成肉を堪能
渋谷駅から徒歩1分の「熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ渋谷店」は、30日間乾燥熟成させた一頭買いの黒毛和牛をリーズナブルに味わえる店。こちらから、厳選された熟成肉盛り合わせに、乾杯ドリンクと食後のカフェが付いた贅沢なランチコースをご紹介。
自家製のこだわり前菜や新鮮なサラダの後に登場するのは、じっくりと乾燥熟成させることでうまみを最大限に引き出した、氷温熟成豚姫ロースや和牛ツラミなどのお肉の盛り合わせ。なかでも注目はタンの食べ比べ。タン塩、熟成タン、こりこりタンなど、味や食感の違いを楽しむことができる。豊かな風味が広がるお肉の数々を堪能した後は、食後のカフェタイムでゆっくりとガールズトークに花を咲かせることも。
スタイリッシュな空間で、一頭買い熟成肉の贅沢な盛り合わせを堪能するご褒美タイムを楽しんで。
▼おすすめプラン
ランチIコース〇自家製前菜やサラダ、お肉の盛り合わせ+乾杯ドリンク+食後のカフェ
店舗名：熟成和牛焼肉エイジング・ビーフ渋谷店
住所：東京都渋谷区渋谷3-27-11 GEMS渋谷 4F
メニュー：
■前菜
・ペチュキムチ 創作ナムル3種盛り合わせ
■サラダ
・チョレギサラダ
■お肉の盛り合わせ
・本日のタンの食べ比べ（タン塩、熟成タン、こりこりタンなど）
・鳥取県産大山鶏もも
・氷温熟成豚姫ロース
・鶏せせり
・ハラミ
・和牛ツラミ
・本日のホルモン
・本日の熟成黒毛和牛
■〆物
・Aging Beef特製冷麺
■ドリンク
・食後のカフェ
提供期間：2025/6/1（日）〜
料金：2,500円
※税・サ込
◆肉料理 ほの火（新宿）
個室確約がうれしい。とろける食感の最高峰神戸ビーフランチでプチ贅沢
新宿駅すぐの「肉料理 ほの火」は、最高峰神戸ビーフを全席個室のプライベート空間でゆったりと堪能できる隠れ家。おすすめは、贅沢な神戸ビーフの赤身ステーキを主役にした選べるドリンク付きの定食ランチ。
和牛のトップブランドとして世界を魅了する神戸ビーフの赤身ステーキを、選べるドリンクとともにカジュアルに楽しめる大満足の全7品。ほのかな火で丁寧に焼きあげる赤身肉は、お肉本来の濃厚なうまみと驚くほど柔らかな食感をダイレクトに味わえる。個室確約なので、自分へのプチご褒美はもちろん、女子会や大切な人とのデートでも周囲を気にせず過ごせるのがいい。
新宿駅からのアクセスも抜群だから、ショッピングの合間にもぴったり。最高峰神戸ビーフの贅沢な味わいに酔いしれる至福のひとときを。
▼おすすめプラン
【焼肉ランチ】神戸ビーフ定食 並+選べるドリンク
店舗名：肉料理 ほの火
住所：東京都新宿区新宿4-1-9 新宿ユースビル 6F
メニュー：
・神戸ビーフ 赤身100g
・ご飯
・スープ
・サラダ
・小鉢
・アイス
・ドリンク1人1杯付き
提供期間：2026/6/1（月）〜
料金：2,800円
※税・サ込
◆Beef Garden 恵比寿（恵比寿）
一頭買いの黒毛和牛や冷凍なしの生タンから選べる、大満足の焼肉ランチ
恵比寿の閑静な住宅街に佇む隠れ家焼肉ダイニング「ビーフガーデン恵比寿」で、直送黒毛和牛など6種から選べる焼肉を、お得な2ドリンク付きで味わえるランチタイム限定プランをリザーブ。
お店自慢の焼肉に、ご飯やスープ、みずみずしいサラダ、箸休めの小鉢やアイスまで付いたフルコース。焼肉は、上質な牛を厳選して一頭買いした直送黒毛和牛のカルビやロースのほか、一切冷凍をせず生のまま提供される新鮮な生タン、生ハラミなどからお好きなものを選ぶことができる。さらにこちらのプランには、生ビールやサワーなど50種以上から選べる食前のドリンクと、コーヒーや紅茶などから選べる食後のドリンクの両方が含まれているのもうれしいポイント。
恵比寿の落ち着きのあるモダン空間で楽しむ、ハイクオリティ×ボリューム満点のコース。気心知れた友人とのランチやカジュアルなデートにぜひ利用してみて。
▼おすすめプラン
【ランチタイム限定】焼肉ランチセット+選べる2ドリンク
店舗名：Beef Garden 恵比寿
住所：東京都渋谷区恵比寿4-10-8 orange恵比寿 1F
メニュー：
＜焼肉ランチセット（120g）＞
・6種から選べる焼肉
・ご飯
・スープ
・サラダ
・小鉢
・ドリンク1（食前）
・ドリンク2（食後）
＜お肉は下記よりひとつお選びください＞
・生タン塩 食べ比べ
・生ハラミ
・生タン&生ハラミ
・黒毛和牛カルビ
・黒毛和牛ロース
・黒毛和牛カルビ＆ロース
※当日、単品メニューの追加も可能
※ランチタイムもグランドメニュー含むすべてのメニューを注文可
ドリンク
＜ドリンク1（食前）は下記よりひとつお選びください＞
・生ビール・サワー・カクテル・ハイボール・マッコリ・ワイン・梅酒・焼酎・日本酒・ソフトドリンクなど50種以上
＜ドリンク2（食後）は下記よりひとつお選びください＞
コーヒー・紅茶・ウーロン茶・ジャスミン茶
提供期間：通年
料金：2,800円
※税・サ込
◆尾崎牛焼肉 銀座 ひむか（銀座）
1日5食限定！銀座の最上階で、とろける“幻の尾崎牛”御膳に舌鼓
銀座駅すぐの和モダン空間で“幻の尾崎牛”が堪能できる「ひむか」。平日ランチでは、出荷数が極めて少ない希少な尾崎牛を、贅沢な御膳スタイルでコスパよく楽しむことができる。
30カ月以上の長期飼育により生きたまま熟成され、とろけるような食感を誇る尾崎牛。気になる内容は、そんな尾崎牛の切り落としに加え、焼き野菜やサラダ、キムチとナムル盛り合わせまで付いたバランスのいいラインナップ。高品質なお肉をお手頃に楽しんだ後には、カフェとともに甘味4種盛り合わせが用意され、ゆったりと食後の余韻に浸ることができる。1日5食限定なので、予定が決まったら早めのリザーブがおすすめ。
口の中いっぱいに広がる尾崎牛の強いうまみに感動しながら、人気スポットGinzaNovoの最上階で優雅な大人ランチをかなえて。
▼おすすめプラン
【ランチ】尾崎牛切り落とし御膳（平日・1日5食限定）
店舗名：尾崎牛焼肉 銀座 ひむか
住所：東京都中央区銀座5-2-1 GinzaNovo 11F
メニュー：
・尾崎牛切り落とし（部位は仕入れ状況によって異なります）
・焼き野菜
・サラダ
・キムチとナムル盛り合わせ
・ご飯
・汁
・甘味
ドリンク
・コーヒーor紅茶
提供期間：通年
料金：2,500円
※税・サ込
◆神楽坂焼肉Kintan（飯田橋）
圧倒的な肉尽くし。10種の部位を食べ比べる、新スタイルの極上焼肉
神楽坂の洗練された空間で、厳選された黒毛和牛をカジュアル・リッチに味わえる「神楽坂焼肉Kintan」。こちらでおすすめしたいのは、名物の熟成肉など計10種類もの多彩な部位を食べ比べできる焼肉堪能セット。
職人の確かな調理法で最高の状態に仕立てられたお肉の盛り合わせには、30日間じっくりとうまみを凝縮させた「熟成KINTAN」や、きめ細やかな肉質の雌牛を中心とした黒毛和牛など、お肉好きにはたまらない10種が揃う。さらに、ご飯やスープ、特製のデザートまでセットになっており、お腹も心も満たされること間違いなし。ぬくもりを感じる上質な空間で満喫する新しいスタイルの絶品焼肉は、お肉好きの友人とお気に入りの部位をシェアしながらにぎやかな時間を過ごすのにぴったり。
日常のご褒美ランチをちょっとリッチにアップグレード。肩ひじ張らずに過ごせる上質な空間で、職人の技が光る最高級和牛の魅力を心ゆくまで味わい尽くして。
▼おすすめプラン
【10種の焼肉堪能セット】
店舗名：神楽坂焼肉Kintan
住所：東京都新宿区神楽坂1-10-2
メニュー
■サラダ
・本日のサラダ
■盛り合せ
・30日間熟成KINTAN タン元
・30日間熟成KINTAN タン先
・30日間熟成KINTAN タン下
・サガリ
・黒毛和牛 特上カルビ
・黒毛和牛 上カルビ
・黒毛和牛 カルビ
・黒毛和牛 肩三角
・黒毛和牛 トウガラシ
・牛カルビ
■スープ
・本日のスープ
■ご飯
・宮城県産 つや姫
※サラダ、スープのおかわり100円
※ご飯のおかわりは1杯200円（大盛は無料）
提供期間：2026/2/2（月）〜
料金：2,980円
※税・サ込