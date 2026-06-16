グランドプリンスホテル新高輪から、シャインマスカットと桃のアフタヌーンティーが登場。夏のみずみずしい果実を堪能
◆グランドプリンスホテル新高輪から、シャインマスカットと桃のアフタヌーンティーが登場。夏のみずみずしい果実を堪能
グランドプリンスホテル新高輪の「Lounge Momiji」では、夏季限定の「Shine Muscat & Peach Afternoon Tea」を2026年7月9日（木）〜9月16日（水）まで販売。みずみずしいシャインマスカットと、とろけるような甘さの桃をたっぷりと使用し、アミューズからスイーツ、セイボリー、スコーンまで夏らしさ満載のメニューが勢揃い。
旬のフルーツを主役にしたアフタヌーンティーで、優雅なティータイムを楽しんで。
この記事の要約レポート
・グランドプリンスホテル新高輪「Lounge Momiji」で、シャインマスカットと桃を主役にした夏限定アフタヌーンティーを7月9日（木）〜9月16日（水）に開催
・スイーツは全6種で、桃のショートケーキやマカロン、シャインマスカットのタルトやヴェリーヌなど旬の果実を贅沢に使用
・エディブルフラワーをあしらった華やかで涼やかなビジュアルが特徴で、夏の女子会にもぴったり
・セイボリーには「シャインマスカットとタコのマリネ」「桃のビシソワーズ」「桃と生ハムのハニーカナッペ」などが並ぶ
・紅茶とプレーンの2種のスコーンを、桃ライチジャム・クロテッドクリーム・はちみつとともに楽しめる
シャインマスカットと桃が主役の夏アフタヌーンティー
今回のアフタヌーンティーは、夏の王道フルーツであるシャインマスカットと桃が主役。暑いこの季節にぴったりな、果実の甘さやみずみずしさを存分に味わえる贅沢なメニューが揃い、見た目からも涼しさを感じられる。
スイーツにはエディブルフラワーや花をかたどった装飾もあしらわれ、涼やかな印象でありながら華やかさも備えたビジュアルは、夏の女子会にぴったり。みずみずしく可憐なアフタヌーンティーを楽しんで。
フルーツ本来の味わいを楽しむスイーツは全6種
プティフールには、「桃のショートケーキ」「桃のムース」「桃のマカロン」「シャインマスカットのタルト」「シャインマスカットのヴェリーヌ」「シャインマスカットのチーズケーキ」の6種が並ぶ。
シャインマスカットの果肉を贅沢にのせた、グリーンが美しい「シャインマスカットのタルト」では、みずみずしいシャインマスカットを存分に味わえる。「桃のマカロン」は、サンドされた桃の果肉がのぞくかわいらしい1品に仕上がっている。
そのほかにも、淡いピンク色と花をかたどった装飾がかわいらしい「桃のムース」や、キラキラとしたビジュアルが涼やかな「シャインマスカットのヴェリーヌ」など、果実をふんだんに使用したスイーツが勢揃い。この時期だけの爽やかな味わいを堪能して。
セイボリーにもシャインマスカットと桃がたっぷり
セイボリーには、「シャインマスカットとタコのマリネ」「桃のビシソワーズ」「桃と生ハムのハニーカナッペ」「ケバブ風チキンサンド」「ラザーニア」が登場。フルーツの甘さを引き立てながら、塩気やうまみを感じられる上品な味わいの品々がずらり。
「シャインマスカットとタコのマリネ」は、粒マスタードで味付けした1品。粒マスタードの爽やかな酸味が果実の甘みを引き立てる。「桃のビシソワーズ」は、桃のやさしい甘さを感じられる、なめらかな口当たりの冷製スープ。スイーツとはまた違ったフルーツの表情を味わって。
アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは「紅茶のスコーン」と「プレーンスコーン」の2種類。「桃ライチジャム」「クロテッドクリーム」「はちみつ」の3種類から、好みに合わせてたっぷりと付けて召し上がれ。
◆アフタヌーンティーの会場は？
開放的でゆったりとした非日常空間で、くつろぎを約束するホテルラウンジ
コンテンポラリージャパニーズデザインを採り入れた優雅な空間で、心休まるひとときを過ごせるオールデイラウンジ「Lounge Momiji」。まるで都会の喧騒を忘れさせるような緑を眺めながら食事・スイーツ・お酒を楽しむ、ホテルでしか味わえないくつろぎの時間を。
グランドプリンスホテル新高輪の「Lounge Momiji」では、夏季限定の「Shine Muscat & Peach Afternoon Tea」を2026年7月9日（木）〜9月16日（水）まで販売。みずみずしいシャインマスカットと、とろけるような甘さの桃をたっぷりと使用し、アミューズからスイーツ、セイボリー、スコーンまで夏らしさ満載のメニューが勢揃い。
この記事の要約レポート
・グランドプリンスホテル新高輪「Lounge Momiji」で、シャインマスカットと桃を主役にした夏限定アフタヌーンティーを7月9日（木）〜9月16日（水）に開催
・スイーツは全6種で、桃のショートケーキやマカロン、シャインマスカットのタルトやヴェリーヌなど旬の果実を贅沢に使用
・エディブルフラワーをあしらった華やかで涼やかなビジュアルが特徴で、夏の女子会にもぴったり
・セイボリーには「シャインマスカットとタコのマリネ」「桃のビシソワーズ」「桃と生ハムのハニーカナッペ」などが並ぶ
・紅茶とプレーンの2種のスコーンを、桃ライチジャム・クロテッドクリーム・はちみつとともに楽しめる
シャインマスカットと桃が主役の夏アフタヌーンティー
今回のアフタヌーンティーは、夏の王道フルーツであるシャインマスカットと桃が主役。暑いこの季節にぴったりな、果実の甘さやみずみずしさを存分に味わえる贅沢なメニューが揃い、見た目からも涼しさを感じられる。
スイーツにはエディブルフラワーや花をかたどった装飾もあしらわれ、涼やかな印象でありながら華やかさも備えたビジュアルは、夏の女子会にぴったり。みずみずしく可憐なアフタヌーンティーを楽しんで。
フルーツ本来の味わいを楽しむスイーツは全6種
プティフールには、「桃のショートケーキ」「桃のムース」「桃のマカロン」「シャインマスカットのタルト」「シャインマスカットのヴェリーヌ」「シャインマスカットのチーズケーキ」の6種が並ぶ。
シャインマスカットの果肉を贅沢にのせた、グリーンが美しい「シャインマスカットのタルト」では、みずみずしいシャインマスカットを存分に味わえる。「桃のマカロン」は、サンドされた桃の果肉がのぞくかわいらしい1品に仕上がっている。
そのほかにも、淡いピンク色と花をかたどった装飾がかわいらしい「桃のムース」や、キラキラとしたビジュアルが涼やかな「シャインマスカットのヴェリーヌ」など、果実をふんだんに使用したスイーツが勢揃い。この時期だけの爽やかな味わいを堪能して。
セイボリーにもシャインマスカットと桃がたっぷり
セイボリーには、「シャインマスカットとタコのマリネ」「桃のビシソワーズ」「桃と生ハムのハニーカナッペ」「ケバブ風チキンサンド」「ラザーニア」が登場。フルーツの甘さを引き立てながら、塩気やうまみを感じられる上品な味わいの品々がずらり。
「シャインマスカットとタコのマリネ」は、粒マスタードで味付けした1品。粒マスタードの爽やかな酸味が果実の甘みを引き立てる。「桃のビシソワーズ」は、桃のやさしい甘さを感じられる、なめらかな口当たりの冷製スープ。スイーツとはまた違ったフルーツの表情を味わって。
アフタヌーンティーに欠かせないスコーンは「紅茶のスコーン」と「プレーンスコーン」の2種類。「桃ライチジャム」「クロテッドクリーム」「はちみつ」の3種類から、好みに合わせてたっぷりと付けて召し上がれ。
◆アフタヌーンティーの会場は？
開放的でゆったりとした非日常空間で、くつろぎを約束するホテルラウンジ
コンテンポラリージャパニーズデザインを採り入れた優雅な空間で、心休まるひとときを過ごせるオールデイラウンジ「Lounge Momiji」。まるで都会の喧騒を忘れさせるような緑を眺めながら食事・スイーツ・お酒を楽しむ、ホテルでしか味わえないくつろぎの時間を。