ロイヤルパークホテルの「ハワイアンブッフェ」。ポキ丼などの伝統料理から、ミニパンケーキやマラサダといったデザートまで充実
◆ロイヤルパークホテルの「ハワイアンブッフェ」。ポキ丼などの伝統料理から、ミニパンケーキやマラサダといったデザートまで充実
ロイヤルパークホテルの1階シェフズダイニング「シンフォニー」に、「ハワイアンブッフェ」が装い新たに登場。期間は2026年7月3日（金）から8月30日（日）までの金・土・日・祝日とお盆期間中。
人気のローストビーフから、伝統料理のカルアポーク、定番のスパムおむすび、マラサダなどのデザートまで本場の味わいが勢揃い。都心のホテルにいながら贅沢な南国気分を満喫できるので、夏の女子会やデートにもおすすめ。
この記事の要約レポート
・ロイヤルパークホテルのシェフズダイニング「シンフォニー」で、「ハワイアンブッフェ」を開催
・期間は2026年7月3日（金）から8月30日（日）までの金・土・日・祝日とお盆期間中
・人気のローストビーフは、パッションフルーツを合わせたリリコイバターで南国仕様に
・マグロとアボカドのポキ丼やロミロミサーモン、スパムおむすびなど、ハワイの味がいただける
・ディナーには、伝統料理カルアポークをバンズなどに挟んでもらえる実演メニューも
・ミニパンケーキやマラサダドーナツなどデザートもハワイアン
本場ハワイの味わいが勢揃い！南国気分を満喫する贅沢なビュッフェ
ロイヤルパークホテルのシェフズダイニング「シンフォニー」で開催されるのは、夏限定の「ハワイアンブッフェ」。
昨年好評だったビュッフェがさらに南国気分を満喫できる内容へと進化し、ランチとディナーで装い新たに登場。
注目は、定番のグレービーソースのほか、パッションフルーツの甘酸っぱさとバターのコクを合わせたリリコイバターでいただく人気のローストビーフ。
さらに、マグロとアボカドのポキ丼や、4種のトッピングで味わうナチョス、うまみあふれるポークスペアリブ、サワークリームチリポテトなど、多彩なメニューがラインナップ。
ディナータイムには、じっくり蒸し上げた伝統料理カルアポークをシェフが丁寧にほぐしてバンズなどに挟んでくれるできたての実演料理や、濃厚なうまみが広がるガーリックシュリンプ、爽やかなロミロミサーモンも。
ハワイを代表する味わいの数々を、心ゆくまで堪能して。
定番のスパムおむすびやふんわり揚げたマラサダにときめく
ハワイのローカル気分をさらに盛り上げてくれる、お楽しみのフードやデザートも充実。ディナータイムの冷製料理には、ハワイの定番でもある「スパムおむすび」が登場。
注目のデザートコーナーには、ハワイでおなじみのふんわり揚げた「マラサダドーナツ」やミニパンケーキなどがずらり。食後もハワイアンスイーツを存分に楽しめるのがうれしい。さらに、香ばしいナッツの風味が広がるマカダミアナッツチョコレートや、アントルメ各種、チョコレートファウンテン、フルーツゼリーなども好きなだけ味わえる。
南国気分を誘うソフトドリンクバーの飲み物とともに、ハワイの魅力を心ゆくまで堪能して。
◆ビュッフェの会場は？
ホテルならではの質の高い料理をモダン＆クラシカルな空間で
ロイヤルパークホテル1階の「シンフォニー」。ホテルならではの質の高い料理は、ボリューム満点なのも魅力。シェフが調理をする音、乾杯でグラスを重ねる音、人々の話声などの音が交じり合うシンフォニーを奏でながら、笑顔がこぼれる食事の時間を過ごして。
ロイヤルパークホテルの1階シェフズダイニング「シンフォニー」に、「ハワイアンブッフェ」が装い新たに登場。期間は2026年7月3日（金）から8月30日（日）までの金・土・日・祝日とお盆期間中。
人気のローストビーフから、伝統料理のカルアポーク、定番のスパムおむすび、マラサダなどのデザートまで本場の味わいが勢揃い。都心のホテルにいながら贅沢な南国気分を満喫できるので、夏の女子会やデートにもおすすめ。
・ロイヤルパークホテルのシェフズダイニング「シンフォニー」で、「ハワイアンブッフェ」を開催
・期間は2026年7月3日（金）から8月30日（日）までの金・土・日・祝日とお盆期間中
・人気のローストビーフは、パッションフルーツを合わせたリリコイバターで南国仕様に
・マグロとアボカドのポキ丼やロミロミサーモン、スパムおむすびなど、ハワイの味がいただける
・ディナーには、伝統料理カルアポークをバンズなどに挟んでもらえる実演メニューも
・ミニパンケーキやマラサダドーナツなどデザートもハワイアン
本場ハワイの味わいが勢揃い！南国気分を満喫する贅沢なビュッフェ
ロイヤルパークホテルのシェフズダイニング「シンフォニー」で開催されるのは、夏限定の「ハワイアンブッフェ」。
昨年好評だったビュッフェがさらに南国気分を満喫できる内容へと進化し、ランチとディナーで装い新たに登場。
注目は、定番のグレービーソースのほか、パッションフルーツの甘酸っぱさとバターのコクを合わせたリリコイバターでいただく人気のローストビーフ。
さらに、マグロとアボカドのポキ丼や、4種のトッピングで味わうナチョス、うまみあふれるポークスペアリブ、サワークリームチリポテトなど、多彩なメニューがラインナップ。
ディナータイムには、じっくり蒸し上げた伝統料理カルアポークをシェフが丁寧にほぐしてバンズなどに挟んでくれるできたての実演料理や、濃厚なうまみが広がるガーリックシュリンプ、爽やかなロミロミサーモンも。
ハワイを代表する味わいの数々を、心ゆくまで堪能して。
定番のスパムおむすびやふんわり揚げたマラサダにときめく
ハワイのローカル気分をさらに盛り上げてくれる、お楽しみのフードやデザートも充実。ディナータイムの冷製料理には、ハワイの定番でもある「スパムおむすび」が登場。
注目のデザートコーナーには、ハワイでおなじみのふんわり揚げた「マラサダドーナツ」やミニパンケーキなどがずらり。食後もハワイアンスイーツを存分に楽しめるのがうれしい。さらに、香ばしいナッツの風味が広がるマカダミアナッツチョコレートや、アントルメ各種、チョコレートファウンテン、フルーツゼリーなども好きなだけ味わえる。
南国気分を誘うソフトドリンクバーの飲み物とともに、ハワイの魅力を心ゆくまで堪能して。
◆ビュッフェの会場は？
ホテルならではの質の高い料理をモダン＆クラシカルな空間で
ロイヤルパークホテル1階の「シンフォニー」。ホテルならではの質の高い料理は、ボリューム満点なのも魅力。シェフが調理をする音、乾杯でグラスを重ねる音、人々の話声などの音が交じり合うシンフォニーを奏でながら、笑顔がこぼれる食事の時間を過ごして。