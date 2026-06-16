ロイヤルパークホテルの「ハワイアンブッフェ」。ポキ丼などの伝統料理から、ミニパンケーキやマラサダといったデザートまで充実

ロイヤルパークホテルの「ハワイアンブッフェ」。ポキ丼などの伝統料理から、ミニパンケーキやマラサダといったデザートまで充実