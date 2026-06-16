【写真クイズ】この食材の名前は？　根っこのほうがメジャーですが

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■アクが強め

正解：葉ごぼう

難易度：★★★★★

関西ではお馴染みの野菜です

葉ごぼうは、普段私たちが食べているごぼうと同じキク科ゴボウ属に属しますが、地中に長く伸びる根ではなく、葉や茎を食べるために若いうちに収穫されるごぼうです。

見た目はフキに似ていますが、根元に直径1cmから2cm程度の細く短い根がついています。その形状が束ねた筆のように見えることから、筆ごぼうという別称で呼ばれることもあります。

八尾市の名産品として知られています。ここでは八尾若ごぼうという名称で出荷されています。ほかにも徳島県や香川県、福井県などで生産されています。

しかし、鮮度が落ちやすく長距離輸送に向かないことから、おもな消費地は関西圏に集中しています。関西圏以外ではスーパーなどでお目にかかる機会は少ないようです。

旬は2月〜5月上旬頃です。旬を過ぎると茎が木質化して硬くなるため、食用には適さなくなります。

茎は中が空洞になっており、シャキシャキとした歯ごたえが楽しめます。葉には独特の強い苦味がありますが、これが味のアクセントになります。全体として、根ごぼうよりも香りが強めなのが特徴です。

根も食べることができ、こちらは一般的なごぼうよりも繊維が柔らかく、短時間の加熱で柔らかくなります。

ただし、食べる前にアク抜きが必要となります。根、茎、葉をそれぞれ切り分け、数分間水にさらします。水が茶色く濁ったら数回取り替えますが、さらしすぎると風味が飛ぶため注意が必要です。

歯ごたえを楽しむなら油炒めがおすすめです。フライパンにごま油を熱し、しっかり水気を切った葉ごぼうを強火で手早く炒めることで、香りが引き立ちます。ここに鷹の爪を加えてピリ辛に仕上げたり、豚肉や油揚げを加えて甘辛い醤油味で炒め煮にしたりすると美味しく仕上がります。

また、葉の苦味を活かした天ぷらやかき揚げも人気があります。

美味しい葉ごぼうの見分け方

葉の状態はそのまま味の良し悪しに直結します。葉がピンと張っていて、全体的に鮮やかな緑色をしているものを選びましょう。黄色く変色していたり、しおれていたりするものは、収穫から時間が経過して香りが抜けてしまっています。

茎の太さと弾力も要チェックです。茎が太すぎるものは、繊維が硬くなっていることがあります。逆に細すぎるとシャキシャキとした食感が楽しめません。

理想的なのは、大人の親指くらいの太さで、弾力があるものです。

また、茎の根元にある赤紫色の部分が鮮明なものほど、ごぼう特有の香りが強い傾向にあります。

根があまりに立派すぎると、栄養が根に取られて茎が硬くなっている場合があるため、あくまで「若ごぼう」らしい細くしなやかなものを選んでください。

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葉ごぼうの注目栄養素

注目したいのは、食物繊維を豊富に含むことです。葉ごぼうは根だけでなく茎や葉も丸ごと食べるため、不溶性と水溶性の両方の食物繊維を効率よく摂取できます。

葉の部分には鉄分やカルシウムなども含まれています。

さらに、抗酸化作用のあるポリフェノール類を含むことでも知られています。

ポリフェノール類には血管を丈夫にし、血行を促進して血圧を下げる働きがあるため、動脈硬化をはじめとした生活習慣病の予防をサポートしてくれます。

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