ホテルニューオータニ幕張のメロン・マンゴー・ピーチアフタヌーンティー。数々のスイーツや贅沢セイボリー、〆のパフェも！

ホテルニューオータニ幕張のメロン・マンゴー・ピーチアフタヌーンティー。数々のスイーツや贅沢セイボリー、〆のパフェも！