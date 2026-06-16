ホテルニューオータニ幕張のメロン・マンゴー・ピーチアフタヌーンティー。数々のスイーツや贅沢セイボリー、〆のパフェも！
◆ホテルニューオータニ幕張のメロン・マンゴー・ピーチアフタヌーンティー。数々のスイーツや贅沢セイボリー、〆のパフェも！
※画像は2名分のイメージ
地上100mからの絶景が一望できる、ホテルニューオータニ幕張の「ベイコートカフェ」に、真夏のビタミンをチャージする「アフタヌーンティーセット〜メロン・マンゴー・ピーチ〜」が登場。
“食べるエステ”をテーマに、憧れの「スーパーシリーズ」をはじめとする極上スイーツや、黒毛和牛を使った贅沢なセイボリー、〆のパフェまで大満足のメニューが揃う。
期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで。
真夏の体をいたわる“食べるエステ”のようなスイーツスタンド
ボリューム満点のアフタヌーンティーセットに、完熟のメロンやマンゴー、圧倒的なみずみずしさを誇るピーチが登場。
水分補給やむくみ対策にぴったりなメロン（カリウム）、紫外線から肌を守るマンゴー（ビタミン）、疲労回復をサポートするピーチ（食物繊維）と、真夏の体をいたわる栄養素が詰まった“食べるエステ”のようなラインナップ。
ニューオータニが誇る「スーパーシリーズ」やシェフ厳選のセイボリーがバランスよく盛り込まれた、贅沢な3段のティーセットを楽しんで。
憧れの「スーパーシリーズ」も！3種のショートケーキ食べ比べにときめく
ティースタンドの上段には、糖度14度以上の静岡県産マスクメロンを使用したシグネチャースイーツ「スーパーメロンショートケーキ」が。
さらに定番の「ストロベリーショートケーキ」や、濃厚な甘みが広がる「マンゴーショートケーキ」を合わせた3種のショートケーキの食べ比べがかなうのもうれしいポイント。
完熟マンゴーを包んだ「マンゴーロール」や「メロンタルト」も並び、フルーツのみずみずしさと上質なクリームを心ゆくまで堪能。
ひんやり涼しげなグラススイーツや新作のフルーツ団子に注目
中段には、なめらかな舌触りの「マンゴーゼリー」や、爽やかな果実感が広がる「ピーチゼリー」といった涼しげなグラススイーツが。
さらに、いちご餡にピーチの果肉をのせた新作の「フルーツ団子」や「レモンマカロン」も登場。
たっぷりのクロテッドクリームとジャムを添えていただく「メロンスコーン」とともに、心がほぐれる夏のティータイムを。
ホテルの技が光る、黒毛和牛を使った贅沢なセイボリー
スイーツを引き立てる下段には、お肉のうまみをダイレクトに感じる「黒毛和牛スマッシュバーガー」や、夏に食欲をそそる「黒毛和牛のメキシカントルティーヤ」がラインナップ。
さらに、サクッと食感の後にコク深いうまみが広がる、漆黒の衣をまとった「竹炭ライスコロッケ」も。
アフタヌーンティーにアクセントを添える、贅沢な塩味のメニューに大満足。
冷製スープから〆のピーチパフェまで充実のサイドメニュー
ティースタンド以外にも、サマーアフタヌーンティーを盛り上げるメニューが勢揃い。
新鮮野菜がたっぷりの「初夏野菜のロミロミサラダ」や、まろやかな味わいの「とうもろこしの冷製ポタージュ 豆乳仕立て」が爽やかさを演出。
さらに、やみつきになる「フライドポテト（塩レモン）」のほか、食後にはジューシーな桃ジュレとアイスクリームを重ねたピスタチオマカロン付きの「ピーチパフェ」まで用意され、最後までたっぷり楽しめる。
バリエーション豊富な紅茶やドリンクをお好みに合わせて
スイーツやセイボリーとの相性を考えて厳選された紅茶は、全10種類以上をラインナップ。
インド3大銘茶のダージリン、アッサム、ニルギリのほか、さまざまなフルーツを混ぜた「フルーツガーデン」、季節のグリーンルイボスフレーバーティーなどが揃う。
さらにソフトドリンクのラインナップも拡充されているので、お好みの飲み物とともに優雅なひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテル最上階から東京湾の景色を一望できる、開放的な空間で優雅なひとときを
海浜幕張駅より徒歩5分、ホテルニューオータニ幕張の最上階に位置する「ベイコートカフェ」。大きな窓から望む東京湾の絶景には時間を忘れてしまいそう。アフタヌーンティーセットでは月替わりで楽しめる季節のスイーツが絶品。ホテルならではの最上級のサービスとおもてなしに癒されて、優雅なひとときを。
※画像は2名分のイメージ
地上100mからの絶景が一望できる、ホテルニューオータニ幕張の「ベイコートカフェ」に、真夏のビタミンをチャージする「アフタヌーンティーセット〜メロン・マンゴー・ピーチ〜」が登場。
“食べるエステ”をテーマに、憧れの「スーパーシリーズ」をはじめとする極上スイーツや、黒毛和牛を使った贅沢なセイボリー、〆のパフェまで大満足のメニューが揃う。
真夏の体をいたわる“食べるエステ”のようなスイーツスタンド
ボリューム満点のアフタヌーンティーセットに、完熟のメロンやマンゴー、圧倒的なみずみずしさを誇るピーチが登場。
水分補給やむくみ対策にぴったりなメロン（カリウム）、紫外線から肌を守るマンゴー（ビタミン）、疲労回復をサポートするピーチ（食物繊維）と、真夏の体をいたわる栄養素が詰まった“食べるエステ”のようなラインナップ。
ニューオータニが誇る「スーパーシリーズ」やシェフ厳選のセイボリーがバランスよく盛り込まれた、贅沢な3段のティーセットを楽しんで。
憧れの「スーパーシリーズ」も！3種のショートケーキ食べ比べにときめく
ティースタンドの上段には、糖度14度以上の静岡県産マスクメロンを使用したシグネチャースイーツ「スーパーメロンショートケーキ」が。
さらに定番の「ストロベリーショートケーキ」や、濃厚な甘みが広がる「マンゴーショートケーキ」を合わせた3種のショートケーキの食べ比べがかなうのもうれしいポイント。
完熟マンゴーを包んだ「マンゴーロール」や「メロンタルト」も並び、フルーツのみずみずしさと上質なクリームを心ゆくまで堪能。
ひんやり涼しげなグラススイーツや新作のフルーツ団子に注目
中段には、なめらかな舌触りの「マンゴーゼリー」や、爽やかな果実感が広がる「ピーチゼリー」といった涼しげなグラススイーツが。
さらに、いちご餡にピーチの果肉をのせた新作の「フルーツ団子」や「レモンマカロン」も登場。
たっぷりのクロテッドクリームとジャムを添えていただく「メロンスコーン」とともに、心がほぐれる夏のティータイムを。
ホテルの技が光る、黒毛和牛を使った贅沢なセイボリー
スイーツを引き立てる下段には、お肉のうまみをダイレクトに感じる「黒毛和牛スマッシュバーガー」や、夏に食欲をそそる「黒毛和牛のメキシカントルティーヤ」がラインナップ。
さらに、サクッと食感の後にコク深いうまみが広がる、漆黒の衣をまとった「竹炭ライスコロッケ」も。
アフタヌーンティーにアクセントを添える、贅沢な塩味のメニューに大満足。
冷製スープから〆のピーチパフェまで充実のサイドメニュー
ティースタンド以外にも、サマーアフタヌーンティーを盛り上げるメニューが勢揃い。
新鮮野菜がたっぷりの「初夏野菜のロミロミサラダ」や、まろやかな味わいの「とうもろこしの冷製ポタージュ 豆乳仕立て」が爽やかさを演出。
さらに、やみつきになる「フライドポテト（塩レモン）」のほか、食後にはジューシーな桃ジュレとアイスクリームを重ねたピスタチオマカロン付きの「ピーチパフェ」まで用意され、最後までたっぷり楽しめる。
バリエーション豊富な紅茶やドリンクをお好みに合わせて
スイーツやセイボリーとの相性を考えて厳選された紅茶は、全10種類以上をラインナップ。
インド3大銘茶のダージリン、アッサム、ニルギリのほか、さまざまなフルーツを混ぜた「フルーツガーデン」、季節のグリーンルイボスフレーバーティーなどが揃う。
さらにソフトドリンクのラインナップも拡充されているので、お好みの飲み物とともに優雅なひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテル最上階から東京湾の景色を一望できる、開放的な空間で優雅なひとときを
海浜幕張駅より徒歩5分、ホテルニューオータニ幕張の最上階に位置する「ベイコートカフェ」。大きな窓から望む東京湾の絶景には時間を忘れてしまいそう。アフタヌーンティーセットでは月替わりで楽しめる季節のスイーツが絶品。ホテルならではの最上級のサービスとおもてなしに癒されて、優雅なひとときを。