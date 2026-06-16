東京・横浜ホテルでひんやりスイーツが楽しめるビュッフェ4選。進化系かき氷や自由にアレンジできるアイスクリームも
◆東京・横浜ホテルでひんやりスイーツが楽しめるビュッフェ4選。進化系かき氷や自由にアレンジできるアイスクリームも
画像：シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
今年の夏も暑くなりそう。食後のデザートには、冷たいスイーツが欠かせないですよね。そこで、ひんやりスイーツが楽しめるビュッフェを厳選。氷彫刻師が監修した進化系かき氷や、メロンや桃を使った夏季限定のかき氷パフェ、トッピングやソースでカスタマイズできるアイスクリームにソフトクリーム、夏フレーバーのシャーベットetc.…東京・横浜ホテルの優雅な空間で、いろいろな味を楽しみながら涼しく過ごそう。
この記事の要約レポート
・かき氷やアイスクリーム、シャーベットなど、ひんやりスイーツが楽しめる東京・横浜ホテルのビュッフェを厳選
・オールデイダイニング樹林／京王プラザホテル：氷彫刻師が監修したかき氷が登場。西京味噌やバター醤油を使った進化系も
・インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFICTABLE」／ウェスティンホテル横浜：オープン1周年記念ビュッフェでは、神奈川の地産地消にこだわった料理に加え、夏季限定かき氷3種類も
・シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイ：ハーゲンダッツ3種類や桃とメロンのかき氷パフェ、アレンジできるアイスやソフトなどが揃う
・マーブルラウンジ／ヒルトン東京：「アイスクリームアイランド」には6種類のアイスクリームと、巨峰のシャーベットなどが集結
◆オールデイダイニング 樹林／京王プラザホテル（都庁前）
氷彫刻師が監修した進化系かき氷にときめくサマービュッフェ
新宿の京王プラザホテル内にある「オールデイダイニング 樹林」は、大きな窓から陽光が降り注ぐ、開放的でくつろげる空間が魅力。
こちらでは、「夏のリゾートでのガーデンパーティ」をテーマにしたサマースイーツビュッフェを開催。大注目のひんやりスイーツは、氷彫刻師が監修した進化系かき氷。定番の「マンゴーミルク」や「ピーチミルク」から、西京味噌とくるみを合わせた「MISO NOIX（ミソノア）」、バター醤油を添えた「香ばしとうもろこし」といった変わり種まで揃う全6種類をラインナップ。
さらに、桃やマンゴーなど夏の果実をふんだんに使ったパティシエ特製のスイーツが常時30種類以上も並ぶほか、ライブキッチンで仕上げるできたてスイーツや人気の麻辣湯といったお口直しの軽食も充実。涼やかな甘みと刺激的な味わいとともに、夏のご褒美タイムを楽しんで。
桃やマンゴーなど夏の果実を贅沢に できたてスイーツブッフェ+カフェフリー（平日限定）
店舗名：オールデイダイニング 樹林／京王プラザホテル
住所：東京都新宿区西新宿2-2-1 京王プラザホテル 2F
提供期間：2026/7/1（水）〜8/31（月）
食べ放題制限時間：2時間制（ドリンクラストオーダー1時間30分）
利用可能人数：1人〜4人
料金：大人6,000円、4歳〜小学生まで4,000円
※3歳以下のお子様は無料
※税・サ込
◆インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE」／ウェスティンホテル横浜（みなとみらい）
3種の夏季限定かき氷と神奈川の恵みを味わう1周年記念ビュッフェ
みなとみらいに位置するウェスティンホテル横浜の「Pacific Table（パシフィック・テーブル）」は、落ち着いたホテルならではの雰囲気が広がる上質なレストラン。
オープン1周年を記念した特別なビュッフェでは、夏のひんやりスイーツとして「トロピカル」「ベリー」「抹茶」の3種類から選べる夏季限定のかき氷が登場。さらに、神奈川の地産地消にこだわった贅沢な料理がずらりと並ぶ。名物のローストビーフは、三浦大根のおろしとポン酢で夏らしくさっぱりと。オープン時に人気を博した特製担々麺や、三崎港直送の新鮮な魚介を使った握り寿司、お好みで作るオリジナル海鮮丼など、豪華なメニューを心ゆくまで堪能できる。
約20種類のカフェフリーには人気の「ART OF TEA」も含まれ、平日は滞在時間無制限でゆったりと楽しめる。大切な友人との女子会や家族での食事に、涼やかで特別なひとときを過ごして。
【平日ランチ】パシフィック・テーブル1周年記念ビュッフェ+ARTOFTEA含む約20種カフェフリー+14時まで滞在
店舗名：インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE」／ウェスティンホテル横浜
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-8 ウェスティンホテル横浜 3F
提供期間：2026/7/1（水）〜8/31（月）
食べ放題制限時間：なし（最大14:00まで滞在可能）
利用可能人数：1人〜10人
料金：大人6,950円、お子様（4〜12歳）3,475円
※3歳以下のお子様は無料
※税・サ込
◆シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（竹芝）
ハーゲンダッツの食べ比べや自分好みにカスタマイズできるかき氷パフェ
東京湾を望み、リゾート感あふれるホテル インターコンチネンタル 東京ベイ。3階の「シェフズ ライブ キッチン」では、芳醇な桃やみずみずしいメロンなどのフルーツが主役のサマービュッフェが開催される。7月からはマンゴーも加わり、真夏のバカンスへと誘う空間に。
注目のひんやりスイーツは、カスタマイズデザートコーナーに大集結。「ハーゲンダッツ」の濃厚なアイスクリーム3種（バニラ、ストロベリー、クッキー＆クリーム）の食べ比べができるほか、夏限定の「ピーチかき氷パフェ」や「メロンかき氷パフェ」、白桃とフランボワーズのシャーベット、北海道ミルクのソフトクリームがお目見え。アイスクリーム各種はワッフルボウルで提供され、6種のトッピングと8種のソースで自分好みのアレンジが楽しめる。
さらに、フレッシュメロンの食べ放題やスペシャルディッシュの「ピーチメルバ」、焼きたてクレープなど、心ときめくメニューが盛りだくさん。東京リゾートの優雅な空間で、甘く華やかな夏を過ごして。
ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ スイーツブッフェ+乾杯ロゼスパークリング（5/13〜8/31・平日）
店舗名：シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
住所：東京都港区海岸1-16-2 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 3F
提供期間：〜2026/8/31（月）
食べ放題制限時間：1時間45分制（ラストオーダー1時間30分）
利用可能人数：2人〜8人
料金：大人6,451円、デザート＆ライトミールビュッフェ子供（4〜12歳）2,783円
※税・サ込
◆マーブルラウンジ／ヒルトン東京（西新宿）
レモン香るパステルカラーのパラダイスで、アイスクリームアイランドに心躍らせて
西新宿のヒルトン東京内にある「マーブルラウンジ」から、レモンイエローのビーチハウスをイメージした夏のスイーツビュッフェ「レモンビーチハウス」が登場。パステルカラーのサーフボードやビーチパラソルで彩られた、かわいいがはじけるラブリーな空間に一歩足を踏み入れれば、真夏の暑さも吹き飛びそう。
ひんやりスイーツを贅沢に楽しめる「アイスクリームアイランド」では、ラズベリー、さくらんぼ、バニラなど6種類のアイスクリームと、巨峰やマンゴーレモンなどの爽やかなシャーベット、まろやかなソフトクリームがラインナップ。
ビーチモチーフの華やかなホールケーキやスモールポーションのスイーツなど、全20種類のデザートを少しずつ組み合わせて、自分だけの夏の1皿をつくれるのが魅力。新設された「ティキバー」のノンアルコールカクテルとともに、お気に入りの冷たいデザートを気分のままに満喫して。
サマースイーツビュッフェ「レモンビーチハウス」（平日14:30〜2.5時間滞在）
店舗名：マーブルラウンジ／ヒルトン東京
住所：東京都新宿区西新宿6-6-2 ヒルトン東京 1F
提供期間：〜2026/8/31（月）
食べ放題制限時間：2.5時間制
利用可能人数：2人〜14人
料金：大人5,200円、子供（4〜12歳）3,400円
※3歳以下のお子様は無料
※税・サ込
画像：シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
今年の夏も暑くなりそう。食後のデザートには、冷たいスイーツが欠かせないですよね。そこで、ひんやりスイーツが楽しめるビュッフェを厳選。氷彫刻師が監修した進化系かき氷や、メロンや桃を使った夏季限定のかき氷パフェ、トッピングやソースでカスタマイズできるアイスクリームにソフトクリーム、夏フレーバーのシャーベットetc.…東京・横浜ホテルの優雅な空間で、いろいろな味を楽しみながら涼しく過ごそう。
・かき氷やアイスクリーム、シャーベットなど、ひんやりスイーツが楽しめる東京・横浜ホテルのビュッフェを厳選
・オールデイダイニング樹林／京王プラザホテル：氷彫刻師が監修したかき氷が登場。西京味噌やバター醤油を使った進化系も
・インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFICTABLE」／ウェスティンホテル横浜：オープン1周年記念ビュッフェでは、神奈川の地産地消にこだわった料理に加え、夏季限定かき氷3種類も
・シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイ：ハーゲンダッツ3種類や桃とメロンのかき氷パフェ、アレンジできるアイスやソフトなどが揃う
・マーブルラウンジ／ヒルトン東京：「アイスクリームアイランド」には6種類のアイスクリームと、巨峰のシャーベットなどが集結
◆オールデイダイニング 樹林／京王プラザホテル（都庁前）
氷彫刻師が監修した進化系かき氷にときめくサマービュッフェ
新宿の京王プラザホテル内にある「オールデイダイニング 樹林」は、大きな窓から陽光が降り注ぐ、開放的でくつろげる空間が魅力。
こちらでは、「夏のリゾートでのガーデンパーティ」をテーマにしたサマースイーツビュッフェを開催。大注目のひんやりスイーツは、氷彫刻師が監修した進化系かき氷。定番の「マンゴーミルク」や「ピーチミルク」から、西京味噌とくるみを合わせた「MISO NOIX（ミソノア）」、バター醤油を添えた「香ばしとうもろこし」といった変わり種まで揃う全6種類をラインナップ。
さらに、桃やマンゴーなど夏の果実をふんだんに使ったパティシエ特製のスイーツが常時30種類以上も並ぶほか、ライブキッチンで仕上げるできたてスイーツや人気の麻辣湯といったお口直しの軽食も充実。涼やかな甘みと刺激的な味わいとともに、夏のご褒美タイムを楽しんで。
桃やマンゴーなど夏の果実を贅沢に できたてスイーツブッフェ+カフェフリー（平日限定）
店舗名：オールデイダイニング 樹林／京王プラザホテル
住所：東京都新宿区西新宿2-2-1 京王プラザホテル 2F
提供期間：2026/7/1（水）〜8/31（月）
食べ放題制限時間：2時間制（ドリンクラストオーダー1時間30分）
利用可能人数：1人〜4人
料金：大人6,000円、4歳〜小学生まで4,000円
※3歳以下のお子様は無料
※税・サ込
◆インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE」／ウェスティンホテル横浜（みなとみらい）
3種の夏季限定かき氷と神奈川の恵みを味わう1周年記念ビュッフェ
みなとみらいに位置するウェスティンホテル横浜の「Pacific Table（パシフィック・テーブル）」は、落ち着いたホテルならではの雰囲気が広がる上質なレストラン。
オープン1周年を記念した特別なビュッフェでは、夏のひんやりスイーツとして「トロピカル」「ベリー」「抹茶」の3種類から選べる夏季限定のかき氷が登場。さらに、神奈川の地産地消にこだわった贅沢な料理がずらりと並ぶ。名物のローストビーフは、三浦大根のおろしとポン酢で夏らしくさっぱりと。オープン時に人気を博した特製担々麺や、三崎港直送の新鮮な魚介を使った握り寿司、お好みで作るオリジナル海鮮丼など、豪華なメニューを心ゆくまで堪能できる。
約20種類のカフェフリーには人気の「ART OF TEA」も含まれ、平日は滞在時間無制限でゆったりと楽しめる。大切な友人との女子会や家族での食事に、涼やかで特別なひとときを過ごして。
【平日ランチ】パシフィック・テーブル1周年記念ビュッフェ+ARTOFTEA含む約20種カフェフリー+14時まで滞在
店舗名：インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE」／ウェスティンホテル横浜
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-8 ウェスティンホテル横浜 3F
提供期間：2026/7/1（水）〜8/31（月）
食べ放題制限時間：なし（最大14:00まで滞在可能）
利用可能人数：1人〜10人
料金：大人6,950円、お子様（4〜12歳）3,475円
※3歳以下のお子様は無料
※税・サ込
◆シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（竹芝）
ハーゲンダッツの食べ比べや自分好みにカスタマイズできるかき氷パフェ
東京湾を望み、リゾート感あふれるホテル インターコンチネンタル 東京ベイ。3階の「シェフズ ライブ キッチン」では、芳醇な桃やみずみずしいメロンなどのフルーツが主役のサマービュッフェが開催される。7月からはマンゴーも加わり、真夏のバカンスへと誘う空間に。
注目のひんやりスイーツは、カスタマイズデザートコーナーに大集結。「ハーゲンダッツ」の濃厚なアイスクリーム3種（バニラ、ストロベリー、クッキー＆クリーム）の食べ比べができるほか、夏限定の「ピーチかき氷パフェ」や「メロンかき氷パフェ」、白桃とフランボワーズのシャーベット、北海道ミルクのソフトクリームがお目見え。アイスクリーム各種はワッフルボウルで提供され、6種のトッピングと8種のソースで自分好みのアレンジが楽しめる。
さらに、フレッシュメロンの食べ放題やスペシャルディッシュの「ピーチメルバ」、焼きたてクレープなど、心ときめくメニューが盛りだくさん。東京リゾートの優雅な空間で、甘く華やかな夏を過ごして。
ピーチ＆メロン Meets ハーゲンダッツ スイーツブッフェ+乾杯ロゼスパークリング（5/13〜8/31・平日）
店舗名：シェフズ ライブ キッチン／ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
住所：東京都港区海岸1-16-2 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 3F
提供期間：〜2026/8/31（月）
食べ放題制限時間：1時間45分制（ラストオーダー1時間30分）
利用可能人数：2人〜8人
料金：大人6,451円、デザート＆ライトミールビュッフェ子供（4〜12歳）2,783円
※税・サ込
◆マーブルラウンジ／ヒルトン東京（西新宿）
レモン香るパステルカラーのパラダイスで、アイスクリームアイランドに心躍らせて
西新宿のヒルトン東京内にある「マーブルラウンジ」から、レモンイエローのビーチハウスをイメージした夏のスイーツビュッフェ「レモンビーチハウス」が登場。パステルカラーのサーフボードやビーチパラソルで彩られた、かわいいがはじけるラブリーな空間に一歩足を踏み入れれば、真夏の暑さも吹き飛びそう。
ひんやりスイーツを贅沢に楽しめる「アイスクリームアイランド」では、ラズベリー、さくらんぼ、バニラなど6種類のアイスクリームと、巨峰やマンゴーレモンなどの爽やかなシャーベット、まろやかなソフトクリームがラインナップ。
ビーチモチーフの華やかなホールケーキやスモールポーションのスイーツなど、全20種類のデザートを少しずつ組み合わせて、自分だけの夏の1皿をつくれるのが魅力。新設された「ティキバー」のノンアルコールカクテルとともに、お気に入りの冷たいデザートを気分のままに満喫して。
サマースイーツビュッフェ「レモンビーチハウス」（平日14:30〜2.5時間滞在）
店舗名：マーブルラウンジ／ヒルトン東京
住所：東京都新宿区西新宿6-6-2 ヒルトン東京 1F
提供期間：〜2026/8/31（月）
食べ放題制限時間：2.5時間制
利用可能人数：2人〜14人
料金：大人5,200円、子供（4〜12歳）3,400円
※3歳以下のお子様は無料
※税・サ込