◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は2―2で引き分けた1次リーグF組初戦オランダ戦から一夜明けた15日（日本時間10日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで調整した。非公開部分で行われた練習試合（45分×1）では、オランダ戦先発以外のメンバーがU―19日本代表に2―0で勝った。

日本協会によると、得点を決めたのはFW町野修斗とFW小川航基。練習後、取材に応じた町野は「いいところにこぼれてきたので決めたという感じです。左からクロスが上がってきてGKがはじいたところに詰めて」とゴールシーンを説明した。

町野は負傷離脱したMF遠藤航の代わりに追加招集され、オランダ戦直前にチームに合流。ボルシアMGでのシーズン終了後、実戦から離れていただけに「僕は急ピッチでコンディションを上げていく必要があるので、やるだけでした」と練習試合に臨んだ心境を明かした。「出遅れたぶん危機感というのはありますし、感覚を取り戻すという意味で良い時間になったかなと思います」と収穫を口にし、「大きな1点ですし、今日でコンディションも上がったと思うので、本番で取れるようにしっかり準備したい」と意気込んだ。