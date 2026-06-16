TVアニメ『獣王武神ダンデヴァイン』のTHE合体、MODEROIDが10月に発売
グッドスマイルカンパニーは、完成品合体トイ「THE合体 DXダンデヴァイン」とプラモデル「MODEROID ダンデヴァイン（Action Model）」を6月12日より予約受付を開始した。発売は10月を予定している。
2026年10月より放送予定のオリジナルTVアニメーション『獣王武神ダンデヴァイン』の主役ロボ「ダンデヴァイン」をTHE合体、MODEROIDシリーズで立体化したもの。
THE合体 DXダンデヴァイン
10月 発売予定
価格：29,500円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約240mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：An(GOD BRAVE STUDIO)
制作協力：木戸 友貴、petiyan、Hi-GO！
合体ロボのスーパークリエイティブチームGOD BRAVE STUDIOがデザインからモデリングまで手掛けたダンデヴァインがTHE合体シリーズで立体化。
ファイターロボ「ダンデエース」と3体の「デヴァインビースト」が完全合体し、「ダンデヴァイン」が完成する。合体時は全高約240mmの迫力のサイズとなる。
ダンデヴァインの前腕部はギアギミックにより自動変形し、分離形態各機体にギミックが搭載されている。
また、ダンデエース用武装、交換用手首も付属する。
MODEROID ダンデヴァイン（Action Model）
10月 発売予定
価格：5,500円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約130mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：An(GOD BRAVE STUDIO)
オリジナルTVアニメーション『獣王武神ダンデヴァイン』よりダンデヴァインをアクションに特化したプラモデルで立体化。
合体変形ギミックのオミットにより、手軽に楽しめるアクションキットとなっており、様々なポージングを取ることもできる。
前腕のモードチェンジギミックはパーツの着脱で再現され、各成形色と彩色済みパーツ・シールにより、組み立てるだけでカラフルな仕上がりとなる。
(C)グッドスマイルカンパニー・ライデンフィルム／DANDIVINE Project
※掲載の画像はCGによるイメージです。実際の商品とは異なります。