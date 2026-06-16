【THE合体 DXダンデヴァイン】 10月 発売予定 価格：29,500円 【MODEROID ダンデヴァイン（Action Model）】 10月 発売予定 価格：5,500円

グッドスマイルカンパニーは、完成品合体トイ「THE合体 DXダンデヴァイン」とプラモデル「MODEROID ダンデヴァイン（Action Model）」を6月12日より予約受付を開始した。発売は10月を予定している。

2026年10月より放送予定のオリジナルTVアニメーション『獣王武神ダンデヴァイン』の主役ロボ「ダンデヴァイン」をTHE合体、MODEROIDシリーズで立体化したもの。

THE合体 DXダンデヴァイン

10月 発売予定

価格：29,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約240mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：An(GOD BRAVE STUDIO)

制作協力：木戸 友貴、petiyan、Hi-GO！

合体ロボのスーパークリエイティブチームGOD BRAVE STUDIOがデザインからモデリングまで手掛けたダンデヴァインがTHE合体シリーズで立体化。

ファイターロボ「ダンデエース」と3体の「デヴァインビースト」が完全合体し、「ダンデヴァイン」が完成する。合体時は全高約240mmの迫力のサイズとなる。

ダンデヴァインの前腕部はギアギミックにより自動変形し、分離形態各機体にギミックが搭載されている。

また、ダンデエース用武装、交換用手首も付属する。

MODEROID ダンデヴァイン（Action Model）

10月 発売予定

価格：5,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約130mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：An(GOD BRAVE STUDIO)

オリジナルTVアニメーション『獣王武神ダンデヴァイン』よりダンデヴァインをアクションに特化したプラモデルで立体化。

合体変形ギミックのオミットにより、手軽に楽しめるアクションキットとなっており、様々なポージングを取ることもできる。

前腕のモードチェンジギミックはパーツの着脱で再現され、各成形色と彩色済みパーツ・シールにより、組み立てるだけでカラフルな仕上がりとなる。

(C)グッドスマイルカンパニー・ライデンフィルム／DANDIVINE Project

※掲載の画像はCGによるイメージです。実際の商品とは異なります。