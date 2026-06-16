【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、オランダ戦（２△２）から一夜明け、合宿地のナッシュビルで２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦に向けた調整を開始した。

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この日は帯同しているＵ―１９日本代表と非公開で練習試合（４５分×１本）を行った。日本協会からスコアと得点者が発表され、２―０で日本代表勝利し、ＦＷ小川航基とＦＷ町野修斗がゴールを挙げたことが公表された。

小川はオランダ戦での“ほぼゴール”に続く“実質２日連発”となり、「メンタル状況もいい、いい意味で自分、自分となっていない。昨日のも、僕のゴールじゃなくてもゴールが決まればいいと思っていた。今はチームのことを第一に考えてやれている」と充実した表情で話した。この日の練習試合では塩貝のパスを受け、ペナルティーエリア外から得点を決めたという。「いい形でスッを前向けた」と振り返った。

オランダ戦ではＣＫからのヘディングが鎌田に当たり貴重な同点弾が生まれた。小川は反響について「お世話になった人たちがすごく喜んでくれているのが僕の中ではすごくうれしい。今まで僕に関わってくれた人たちが自分のことかのように涙を流して喜んでくれる人がいるというのも聞きました。本当に誇りに思うし、そういう仕事をできたのは本当にうれしく」と喜びをかみ締めた。

壮行試合のアイスランド戦（５月３１日）でも決勝点を挙げるなど好調をキープ。次戦・チュニジア戦に向けては「ボールを持った時が一番（相手の一発が）怖くて、それでなかなか点が取れない時間帯が続いたら、それこそカウンターが一番怖い。無理に真ん中につけた時に中を閉められ、カウンターを受けて失点して、結局点を取れなかったというのが一番避けたい。しっかりとリスク管理をすること。中でコミュニケーションを取って、失った時にしっかりとみんながスプリントバックしてすぐに奪い返すところを徹底すること。しっかりとワイドを使って、攻撃のところではクロスがポイントになる」と戦い方のイメージを描いた。

運を持ってるラッキーボーイなのでは？ と問われると「（運を持ってるのは）すごく感じているし、ラッキーボーイとかになるつもりはないが、本当に心の底から自分が結果を出したい、チームの勝利に貢献したいという思いでやっている。その中でスポットライトを当ててもらえるのであればすごくうれしい。このＷ杯が始まる前から、俺が絶対に一番活躍する、どんな時間を与えられたとしても自分が一番インパクトを残すんだという思いで、Ｗ杯に臨んだ。まだまだ一戦なのでここからが大事」とさらなる活躍を見据えた。