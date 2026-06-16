◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。左膝の炎症から復帰後３試合目。この日からは本拠地に戻ってア・リーグ東地区でヤンキースと首位争いを繰り広げている強豪との３連戦となる。９連戦の最終カードで大谷は２試合ぶりの１５号を狙う。

大谷はリアル二刀流で出場した前回１０日（同１１日）の翌日、１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦にＤＨで出場したが、左膝に違和感を覚えて大事を取って途中交代した。ただ、次回登板は中６日で１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦を予定しており、ロバーツ監督はこの日、改めて「現時点では（登板日は）予定通りだ。今のところ変更する考えはないし、このまま進めていく予定だよ」と明かしていた。

ただ、登板予定の２日前となるこの日。大谷は試合前に上はＴシャツ姿でグラウンドに登場し、遠投、平地スローを含めて約２０分のキャッチボールを行ったが、ブルペンには入ることなく引き揚げた。１７日（同１８日）の試合は現地午後７時１０分開始の翌日、同午後０時１０分開始の試合と日程的には厳しくなっている。

大谷は前回も移動日などの関係で登板２日前にはブルペン入りせず、前日に投球練習を行った。「２日前に必ず入らないといけないこともないですし、前日に入ることもある。こだわりすぎないように、それはそれでＯＫとあまり考えすぎずにいきたい」と説明していた。