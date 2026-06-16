４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが１６日放送の同系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にスタジオ生出演した。

局アナ時代の先輩で総合司会を務める水卜麻美アナと一緒に両手で雲を描く「ＺＩＰ！」ポーズを決めて「うれしい〜！」と笑顔。そしてこの日放送予定の同局系「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？」（火曜・後７時）について「今回、久しぶりに（賞金）１０００万円獲得者が出ましたー！」と紹介した。

岩田アナは同番組に元日テレの羽鳥慎一アナとペアを組んでクイズに挑戦。水卜アナに「日テレ時代は（羽鳥アナと）かぶってないと思うけど？」と問われると、岩田アナは「そうなんです。小さい頃から見ていた先輩だったので、一緒に出来てうれしかったですし、お互いカバーしながらチームワークでできたと思います」と告知していた。

最後に水卜アナに「大きい声で聞けないけど…フリーはどう？」と聞かれると、「姉さん、頑張ってます」とひそひそ話するように両手で口を隠しながら答え、共演者を笑わせていた。