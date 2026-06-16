資産、全部売ってみた…やくみつるの収集癖に小島瑠璃子ドン引き
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#３を６月11日（木）に放送した。
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
６月11日（木）放送の#３では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に、毒舌コメンテーターでありながら“珍品コレクター”としての顔を持つやくみつるが登場。番組スタッフが自宅を訪れると、「自分にしか集め得ないようなものを集めるのが私の使命」と語るやくの自宅には、常軌を逸したコレクションがズラリ。松井秀喜氏の「マメの皮」や松井氏が横浜スタジアムで当時乗っていた愛車「シボレー・バン」を駐車する際にぶつけて割れた「ガラス片＆その破片で作った指輪」など驚愕の品々が。さらに、ドラマ『ロングバケーション』が放送されていた頃に採取したという木村拓哉の「ブローで落ちた毛髪」や長嶋茂雄さんが2001年のキャンプで飲んでいたという「飲みかけの水」といった衝撃の珍品が次々と飛び出し、「テレビ局に行けば、手ぶらで帰ってこないでいいわけですから。いろいろ頂戴できましたね」と驚きの収集方法を明かした。スタジオにそれらのコレクションが持ち込まれると、MCの小島瑠璃子は「ご自身がなかなかちょっと……まずいことやってるなって気持ちはあるんですか？」と直球の質問を投げかける。これに対し、やくは「真顔で聞かないでください」と苦笑いしつつ、「そりゃあ、後ろめたさのほうが勝りますよ」と本音をポロリとこぼし、スタジオの笑いを誘った。
そんな自慢の「珍品コレクション」を査定に持ち込んだやくは、自宅取材で番組スタッフから「ジャスティン・ビーバーの髪の毛が１本407万円で売れた」と知らされた際、「ジャスティン・ビーバーが407万っていうのを基準にすると、木村さんの髪は415万くらいにはなるんじゃないですか？」「キムタクのほうが遥かに上」と予想。しかし、専門家たちによる査定が行われると提示された金額は「0円」「2000円」、そして商業用カツラのグラム単価から算出された「0.18円（100g 1800円）」という非情な結果に。この衝撃の査定額にMCの吉村崇も「やくさん、いい加減にしてくださいよ」と思わずツッコミ。さらに、これらのコレクションを売って「博物館を作りたい」と展望を語ったやくのため、番組は“家全体のコレクション”を一斉査定。やくが売ってもいいと思える金額のボーダーラインを「5000万円」と設定し期待が高まる中、３名の専門家たちから出された査定額は「100万円」「250万円〜」「500円〜1700円」とこちらも予想を大きく下回る結果に。まさかの査定額にやくも愕然とする中、「250万円〜」と査定した１人が「とりあえず500万円」と机の上に札束をドンと積み上げる波乱の展開に。果たして、目の前に積まれた500万円の現金を前に、やくが下した決断とは？気になる全貌は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。今年２月に特別番組として全３話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
そんな自慢の「珍品コレクション」を査定に持ち込んだやくは、自宅取材で番組スタッフから「ジャスティン・ビーバーの髪の毛が１本407万円で売れた」と知らされた際、「ジャスティン・ビーバーが407万っていうのを基準にすると、木村さんの髪は415万くらいにはなるんじゃないですか？」「キムタクのほうが遥かに上」と予想。しかし、専門家たちによる査定が行われると提示された金額は「0円」「2000円」、そして商業用カツラのグラム単価から算出された「0.18円（100g 1800円）」という非情な結果に。この衝撃の査定額にMCの吉村崇も「やくさん、いい加減にしてくださいよ」と思わずツッコミ。さらに、これらのコレクションを売って「博物館を作りたい」と展望を語ったやくのため、番組は“家全体のコレクション”を一斉査定。やくが売ってもいいと思える金額のボーダーラインを「5000万円」と設定し期待が高まる中、３名の専門家たちから出された査定額は「100万円」「250万円〜」「500円〜1700円」とこちらも予想を大きく下回る結果に。まさかの査定額にやくも愕然とする中、「250万円〜」と査定した１人が「とりあえず500万円」と机の上に札束をドンと積み上げる波乱の展開に。果たして、目の前に積まれた500万円の現金を前に、やくが下した決断とは？気になる全貌は、ABEMAにて無料見逃し配信中。
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