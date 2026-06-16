gelato pique cafe新作ベアグッズ登場♡マグカップやぬいぐるみが可愛すぎる
gelato pique cafeから、ブランドの人気ベアモチーフを取り入れた新作グッズコレクションが登場します。2026年6月19日(金)より順次発売されるのは、見ているだけで心が和むマグカップやチャーム、ぬいぐるみの全3アイテム。ピケカフェの人気メニュー「バターとお砂糖のクレープ」をモチーフにした遊び心あふれるデザインも魅力です。おうち時間を彩るアイテムとしてはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりな新作をご紹介します♡
ベアの魅力が詰まった新作コレクション
今回発売される新作は、gelato pique cafeらしい温もりと可愛らしさを感じられるベアモチーフがテーマ。
愛らしい表情ややさしいカラーリング、ふんわりとした素材感など、思わず手に取りたくなるデザインが揃いました。
販売開始日はアイテムによって異なり、「ピケカフェベアマグカップ」と「ピケカフェ クレープベアチャーム」は2026年6月19日(金)から、「ピケカフェ クレープベアぬいぐるみ」は2026年6月25日(木)から販売されます。
販売店舗は全店ですが、ぬいぐるみは一部店舗限定での取り扱いとなります。
※ぬいぐるみは一部店舗限定での販売となります。
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毎日使いたくなる可愛いグッズ3選
ピケカフェベアマグカップ
価格：3,520円（税込）
ベアの顔をモチーフにした丸みのあるフォルムが特徴のマグカップ。オリジナルで型から制作されたこだわりのデザインで、背面にはブランドロゴのエンボス加工が施されています。
コーヒーや紅茶を楽しむ時間をより特別なものにしてくれるアイテムです。
カラー：オフホワイト／ブラウン
ピケカフェ クレープベアチャーム
価格：4,510円（税込）
人気メニュー「バターとお砂糖のクレープ」を抱えたベアがなんともキュートなチャーム。ジェラート ピケならではのmoco moco素材を使用し、やさしい手触りと存在感のあるサイズ感が魅力です。
バッグやポーチに付けるだけでコーディネートのアクセントになります。
カラー：ベージュ／ブラウン
ピケカフェ クレープベアぬいぐるみ
価格：5,940円（税込）
ころんとしたフォルムと愛らしい表情が魅力のぬいぐるみ。クレープを抱えたデザインは見ているだけで癒やされる可愛さです。
ふわふわのmoco moco素材を採用しており、思わず触れたくなる心地よい質感もポイント。お部屋のインテリアとして飾ったり、プレゼントとして贈ったりと幅広く楽しめます。
カラー：ベージュ／ブラウン
ギフトにもぴったりな癒やしアイテム
gelato pique cafeの新作ベアグッズは、ブランドらしい優しい世界観と遊び心を感じられるラインアップ。
マグカップ、チャーム、ぬいぐるみそれぞれに異なる魅力があり、自分用にはもちろん大切な人へのギフトにもおすすめです。
ベアとクレープを組み合わせたピケカフェならではのデザインは、ファンなら見逃せないはず♪気になる方はぜひ発売日にチェックして、お気に入りのアイテムを見つけてみてください。