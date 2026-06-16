gelato pique cafe新作ベアグッズ登場♡マグカップやぬいぐるみが可愛すぎる

gelato pique cafeから、ブランドの人気ベアモチーフを取り入れた新作グッズコレクションが登場します。2026年6月19日(金)より順次発売されるのは、見ているだけで心が和むマグカップやチャーム、ぬいぐるみの全3アイテム。ピケカフェの人気メニュー「バターとお砂糖のクレープ」をモチーフにした遊び心あふれるデザインも魅力です。おうち時間を彩るアイテムとしてはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりな新作をご紹介します♡

ベアの魅力が詰まった新作コレクション

今回発売される新作は、gelato pique cafeらしい温もりと可愛らしさを感じられるベアモチーフがテーマ。

愛らしい表情ややさしいカラーリング、ふんわりとした素材感など、思わず手に取りたくなるデザインが揃いました。

販売開始日はアイテムによって異なり、「ピケカフェベアマグカップ」と「ピケカフェ クレープベアチャーム」は2026年6月19日(金)から、「ピケカフェ クレープベアぬいぐるみ」は2026年6月25日(木)から販売されます。

販売店舗は全店ですが、ぬいぐるみは一部店舗限定での取り扱いとなります。

※ぬいぐるみは一部店舗限定での販売となります。

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毎日使いたくなる可愛いグッズ3選

ピケカフェベアマグカップ



価格：3,520円（税込）

ベアの顔をモチーフにした丸みのあるフォルムが特徴のマグカップ。オリジナルで型から制作されたこだわりのデザインで、背面にはブランドロゴのエンボス加工が施されています。

コーヒーや紅茶を楽しむ時間をより特別なものにしてくれるアイテムです。

カラー：オフホワイト／ブラウン

ピケカフェ クレープベアチャーム

価格：4,510円（税込）

人気メニュー「バターとお砂糖のクレープ」を抱えたベアがなんともキュートなチャーム。ジェラート ピケならではのmoco moco素材を使用し、やさしい手触りと存在感のあるサイズ感が魅力です。

バッグやポーチに付けるだけでコーディネートのアクセントになります。

カラー：ベージュ／ブラウン

ピケカフェ クレープベアぬいぐるみ

価格：5,940円（税込）

ころんとしたフォルムと愛らしい表情が魅力のぬいぐるみ。クレープを抱えたデザインは見ているだけで癒やされる可愛さです。

ふわふわのmoco moco素材を採用しており、思わず触れたくなる心地よい質感もポイント。お部屋のインテリアとして飾ったり、プレゼントとして贈ったりと幅広く楽しめます。

カラー：ベージュ／ブラウン

ギフトにもぴったりな癒やしアイテム

gelato pique cafeの新作ベアグッズは、ブランドらしい優しい世界観と遊び心を感じられるラインアップ。

マグカップ、チャーム、ぬいぐるみそれぞれに異なる魅力があり、自分用にはもちろん大切な人へのギフトにもおすすめです。

ベアとクレープを組み合わせたピケカフェならではのデザインは、ファンなら見逃せないはず♪気になる方はぜひ発売日にチェックして、お気に入りのアイテムを見つけてみてください。