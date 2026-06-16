【きょうから】創業60周年記念！松屋、“復刻メニュー総選挙”殿堂入りメニュー「シュクメルリ」が世界へ

【きょうから】創業60周年記念！松屋、“復刻メニュー総選挙”殿堂入りメニュー「シュクメルリ」が世界へ