タレントの北斗晶が15日に自身のアメブロを更新。番組のロケで女優の南果歩ら豪華メンバーと共演した感想をつづったほか、孫の「すーちゃん」こと寿々ちゃんの微笑ましい姿を明かした。

【映像】北斗晶、孫の寿々ちゃん＆新しい家族 愛犬の“ミンミン”

「可愛い人だったー」というタイトルでブログを更新した北斗は、この日のロケで「南果歩さんと1日ご一緒させていただきました」と報告。「本物は数段可愛い。大先輩に失礼ですが」と実際に対面した南の魅力をつづり、共演のタレントである小倉優子も含んだ3ショットを公開した。

続けて、帰宅後について北斗は「私の癒しが…」といい、寿々ちゃんと愛犬のミンミンの2ショットを公開。自宅のリビングの片隅で、ミンミンを相手に寿々ちゃんが「学校ごっこ」をして遊んでいる姿を発見したという。

その様子に耳を傾けていたところ、寿々ちゃんはミンミンに向かって「ダメでしょう！こっち向いて！いー子だ！お利口さん！」と先生役で熱弁。北斗は「やっぱり自分が普段言われてることを真似するんだねー」と微笑ましい様子でつづった。

この投稿に読者からは「ロケお疲れ様でした」「す〜ちゃん 可愛すぎますね」「思わず可愛すぎて笑ってしまいました」などのコメントが寄せられている。