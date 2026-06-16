北中米Ｗ杯１次リーグＧ組初戦（１５日＝日本時間１６日、米国・シアトル）で、２０１８年ロシア大会３位で国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング９位のベルギーは、同２９位のエジプトに１―１で引き分けた。欧州予選を８戦５勝３分けの無敗で通過した強豪はリードされる展開ながらも、勝ち点１を確保。後半２１分に途中投入されたエースＦＷロメル・ルカク（ナポリ）が悪い流れを変える活躍を見せた。

Ｗ杯初優勝を目指すベルギーと初勝利を手にしたいエジプトの一戦は、両軍合わせてイエローカードが４枚出る激しい攻防となった。前半１９分、エジプトのＭＦエマム・アシュル（アルアハリ）に右足で振り抜かれ、先制点を決められる。ベルギーはＭＦケビン・デブルイネ（ナポリ）が攻撃の起点となるが、堅守の相手ゴールネットをなかなか揺らせない。

そして１点リードを許したまま後半に入る。同８分にデブルイネがペナルティーエリア付近からＦＫを放ったが、惜しくもポストに直撃。同１７分にも強烈なシュートを枠内に打ったが、相手ＧＫモスタファ・ショベイル（アルアハリ）の正面でセーブされる。

流れを変えたいベルギーは、同２１分にルカクを投入。すると直後に相手ペナルティーエリア内でオウンゴールを誘発し、同点に追いつく。その後、ベルギーは猛攻を見せたが追加点は奪えず、１―１で試合終了となった。

ベルギーのリュディ・ガルシア監督は、相手ＦＷオマル・マルムシュ（マンチェスター・シティー）とＦＷモハメド・サラー（リバプール）を警戒していたことを明かし「重要なのは、われわれが試合の流れを取り戻せたこと。途中出場の選手（ルカク）で同点に追いつくことができた」と振り返った。

その上でエースについて「ピッチに入っただけで相手は脅威を感じ、ディフェンスにプレッシャーをかける。われわれは彼の投入を必要としていた」と力説した。

ベルギーは２１日（日本時間２２日）の第２戦でイランと激突する。指揮官は「次の試合は絶対に勝たなきゃいけない。ルカクのインパクトはあったけど、チーム全体の守備面では改善すべき点もたくさん見えた。エジプトに多くのチャンスを与えてしまった」とアジアの強豪との一戦へ修正を誓った。

復権へ次こそ勝ち点３を獲得できるか。