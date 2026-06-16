健康のために意識して摂るべき脂肪の種類とは！？【脂質の話】

健康のために意識して摂るべき脂肪の種類とは

各種脂肪酸の特徴

実際にどんな脂肪酸があるのか、まとめてみましょう。まず、常温で固体の脂に多く含まれる飽和脂肪酸。ラウリン酸やミリスチン酸は植物性の脂の主成分で、とくにラウリン酸は消化にいい中鎖脂肪酸として注目されています。/p>

一方、動物性の脂の主成分はパルミチン酸やステアリン酸。こちらは体に溜まりやすい長鎖脂肪酸で、摂り過ぎると動脈硬化などのリスクを高めます。

つぎに、油に含まれる不飽和脂肪酸のうち、体内でも作れる一価不飽和脂肪酸。オリーブオイルの主成分であるオレイン酸が代表的です。酸化しにくく、熱にも強く、扱いやすいのが長所ですが、摂り過ぎると肥満につながります。

そして不飽和脂肪酸のうち、体内で作れない多価不飽和脂肪酸。多くのサラダ油に含まれるリノール酸は、もっとも身近です。

ただ、この脂肪酸は大豆や小麦、米などにも含まれており、無意識に摂り過ぎている可能性があります。一方、「健康にいい」とよくいわれるＥＰＡやＤＨＡは、魚をあまり食べなくなった現代日本人には不足しがちな脂肪酸。意識して摂るべき脂肪酸であるといえます。

なお、不飽和脂肪酸はほぼすべてが長鎖脂肪酸で、なかでもＥＰＡやＤＨＡはとくに炭素のつながりが長い脂肪酸です。