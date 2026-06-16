15日にNHK総合で放送されたサッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会1次リーグF組、日本−オランダ戦（午前5時）の平均世帯視聴率が、27・1％（関東地区）だったことが16日、ビデオリサーチの調べで分かった。瞬間最高は34.9%で、午前6時54分、6時55分。試合終了直後の時間帯だった。

また、続く午前7時3分からの「NHKニュースおはよう日本」などの42分の放送枠でも、世帯平均19・3％を記録した。

22年の前回カタール大会で、同じくNHK総合で放送して勝利した1次リーグ初戦のドイツ戦は、平均世帯視聴率が35・3％、瞬間最高は40・6％だった。

試合は日本が後半6分に先制を許したが、同12分に中村敬斗が右足で同点弾を決めた。さらに同19分に再びリードを許しながらも、終了間際の同44分に、右CKを小川航基がヘディングで合わせ、最後は鎌田大地の頭に当たってコースが変わり、再び同点に追い付いた。鎌田のゴールで2−2の引き分けとし、勝ち点1を獲得した。次戦はチュニジアと、日本時間21日午後1時キックオフ予定。地上波は、日本テレビ系での放送を予定している。チュニジアは初戦でスウェーデンに1−5と大敗した。