Ｄ＆Ｍカンパニー<189A.T>が大幅高している。１５日の取引終了後に集計中の２６年５月期連結業績予想について、営業利益が２億円から２億７０００万円（前の期比９．７％減）へ、純利益が１億５１００万円から２億２１００万円（同０．５％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。



Ｃ＆Ｂｒ（コンサルティング＆ビジネスリノベーション）サービスにおける大型医療機器の販売などが想定を下回ったことで、売上高は１７億３００万円から１６億２０００万円（同７．９％増）へ下振れたものの、同サービスにおけるコンサルティング案件が計画を上回って推移したことなどで、売上構成の変化を通じて売上総利益率が改善した。また、人件費などを中心に販管費が想定を下回ったこともあり利益は上振れた。



同時に株主優待制度の一部を変更すると発表しており、これも好材料視されている。２７年５月末日時点の株主から株主優待の基準日を現行の１１月末日から５月末日及び１１月末日に変更するとともに、年間の優待原資を現行の１０００万円から２０００万円（各基準日１０００万円）に変更。更にこれまでの付与区分や継続保有条件を撤廃し、各基準日に３００株以上を保有する株主に対し、人数に応じて１人あたりの優待相当額を算定のうえ、電子ギフトを贈呈するとした。



出所：MINKABU PRESS