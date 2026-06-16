クラシコム<7110.T>が急反落している。１５日の取引終了後に第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算を発表し、売上高７９億５８００万円（前年同期比２２．７％増）、営業利益１３億４０００万円（同５３．９％増）、純利益９億１３００万円（同６０．４％増）と大幅増益となり、あわせて期末一括配当予想を４８円から５５円（前期４８円）に引き上げたが、株価は直近で連騰していただけに、材料出尽くし感から売られているようだ。



公式ＳＮＳのフォロワー数やアプリのダウンロード数など能動的に同社と関係性を持ちたいという「エンゲージメントアカウント数」が１１４８万２０００となり、前期末に比べて１５１万４０００アカウント増加したことが業績に貢献した。主力の「北欧、暮らしの道具店」は前年からのマーケティング投資によって顧客が積み上がり、売上高が２～４月として過去最高となったほか、「ｆｏｕｆｏｕ」も同６０．３％成長し業績を牽引。また、「北欧、暮らしの道具店」におけるオリジナル比率の増加も寄与した。



なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高１０２億円（前期比２０．１％増）、営業利益１４億５３００万円（同３３．２％増）、純利益９億６４００万円（同３４．６％増）の従来見通しを据え置いた。



出所：MINKABU PRESS