8月7日に公開されるミニオンズが主役のシリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』が、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaのラージフォーマットでも上映されることが決定。あわせて4D版特別予告が公開された。

参考：『ミニオンズ＆モンスターズ』吹替版キャストに松平健＆山寺宏一 日本版予告も公開

全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円）を記録するアニメーション映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ。日本国内では2022年に公開された、洋画アニメ興行収入ランキングNo.1に輝いた『ミニオンズ フィーバー』から4年ぶりの新作となる。

原始時代から最強最悪のボスを求めて彷徨い続けるミニオンズがたどり着いたのは、なんと“映画の都”ハリウッド。ひょんなことから映画スタジオに入り込み、自分たちで“モンスター映画”を作ろうと大はりきり。本物のモンスターを召喚するが、現れたのはまさかの想定外。果たして映画にぴったりの“最強のモンスター”は見つかるのか。

日本語吹替版キャストには、ミニオンたちの夢をサポートする映画監督マックス役として、シリーズ初参加となる松平健が出演。ミニオンズの新たなボス候補ドート役に千葉雄大、ドートと恋に落ちるデビー役に鈴木愛理、さらに、謎多きモンスター・グーミー役を山寺宏一、個性的なモンスターコンビのフィリップス役とハワード役をバッテリィズのエースと寺家、ハリウッド女優のメリー役をLiSAが務める。

そんな本作が、通常版に加え、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaのラージフォーマットでも上映されることが決定。4Dではド派手なアクションに合わせてシートが動き、水や風などの特殊効果が飛び出し、まるでミニオンズの大騒動の真っただ中に飛び込んだかのような没入感を味わえる。さらにSCREENXでは3面スクリーンによる圧巻の映像体験、ULTRA 4DXでは、3面スクリーンのSCREENXと体感型アトラクションシアター4DX が融合した没入感あふれる映画体験、Dolby Cinemaでは鮮やかな色彩と臨場感あふれるサウンドが、ミニオンズ史上最大級の冒険をより一層盛り上げる。

あわせて公開された4D版の特別予告では、ミニオンズが“最高のモンスター映画”を撮るためにモンスターを召喚しようと魔法の書を開き、なにやら怪しげな呪文を唱えると、緑色にモクモクと光る煙が。中から現れたのは、ミニオンよりもさらに小さな緑色のモンスター“グーミー”。ミニオンズはさらなるモンスターを探すため、グーミーの案内のもと洞窟へと向かう。洞窟の奥へと進んだ先では、巨大な“メガカイジュウ”のフィリップス＆ハワードが登場。その圧倒的な迫力にミニオンたちも大パニック。さらに、ド派手なアクションシーンの撮影では大暴走を繰り広げ、船で海を進むと、今度は巨大なサメが襲来。次から次へと巻き起こるハチャメチャな大騒動に、果たして映画撮影は無事成功するのか。

（文＝リアルサウンド編集部）