北川精機が大幅続伸、調整局面終了し業績増額修正期待で切り返し

北川精機<6327.T>が前日に続き大幅続伸。５日・２５日移動平均線が３５００円近辺で絡み合いゴールデンクロスを目前に捉えるが、この両移動平均線を一足先にマドを開け上放れ戻り足を鮮明としている。



同社はプリント基板の真空プレス機を主力製品として手掛け、特にＡＩサーバー向け銅張積層板（ＣＣＬ）成形用真空大型プレス機への引き合いが高水準で収益を押し上げている。２６年６月期営業利益は前期比３０％増の８億１０００万円と高変化を見込むが、市場では進捗率を考慮して増額修正余地が大きいとの見方が強い。場合によっては０８年６月期の営業利益８億７３００万円を上回り、１８期ぶりの過去最高利益更新となる可能性も意識されているもようで、時価は調整十分で値ごろ感からの買いを誘導している。



出所：MINKABU PRESS