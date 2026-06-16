白内障・屈折矯正手術の進歩は暮らしをどう変える？―「Ready to Fly」テーマにJSCRS学術総会 東京で開催

加齢とともに多くの人が向き合う白内障、そして近視・乱視・老眼といった「見え方」の悩み。「人生100年時代」において、『見える』ことは単なる医療の問題ではなく、働くこと、学ぶこと、楽しむことを支える社会基盤になりつつあります。白内障手術や眼内レンズ、近視などを改善させる屈折矯正手術は進歩を続け、その目標は「見えればいい」から「その人らしく見える」へと移りつつあります。これらの技術について議論する第41回日本白内障屈折矯正手術学会（JSCRS）学術総会が、「Ready to Fly（飛び立つ準備はできた）」をテーマに2026年6月26～28日、東京・丸の内の東京国際フォーラムで開かれます。学術総会の会長を務める柴琢也先生（六本木 柴眼科 院長）に、手術の進歩が暮らしに何をもたらすのか、学術総会に込めた思いなどについて聞きました。





「見えればいい」から「その人らしく見える」へ

かつて白内障（目の中でカメラのレンズにあたる水晶体が濁り、見えにくくなる病気）の手術は、濁った水晶体を取り除いて「明るく見えるようにする」ことがゴールでした。しかし今は違います。

手術そのものの精度が高まり、安定して良好な術後視機能を患者さんに提供できるようになりました。手術機器やデジタル機器の進歩で、手術前から目の状態を、より正確かつ詳細に把握できるようになったことにより、一人ひとりに合わせた計画を立てられるのです。さらに大切なのは、患者さんがどのような見え方で、どのような生活を送りたいのかくみ取り、それを高いレベルで形にできるようになったことです。

たとえば、濁った水晶体の代わりに入れる人工のレンズ（眼内レンズ）には、遠くと近くなど複数の距離にピントが合いやすいタイプ（多焦点眼内レンズなど）があります。近視・乱視・遠視を手術で改善させる屈折矯正手術も同じように進みました。目の中にレンズを入れるICLや、レーザーで角膜を調整するレーシックといった方法です。

正解は一つではありません。長年なじんできた眼鏡での見え方を高い精度で再現することもできますし、眼鏡を手放したい人にはその選択も提供できます。患者さんが望む見え方に、技術の面からも寄り添えるようになりました。

「見える」が人生100年時代の暮らしを支える

見え方が変わると、暮らしも変わります。眼鏡に頼らず仕事やスポーツ、趣味、旅行を楽しむ人が増えてきました。屈折矯正手術は単に眼鏡を外すだけではなく、活動の範囲、ときには職業の選択肢も広げる医療だと考えています。

高齢の人にとっての意味も大きいものです。研究では、白内障の手術を受けた人は転倒や骨折のリスクが低下し、転倒のリスクが約3割減ったという報告もあります。高齢の人の骨折は寝たきりの原因となり、寝たきりは認知機能低下の要因になることがあるため、視力を保つことは、認知機能を維持する一助になる可能性があると考えられています。

視覚と認知機能との関わりでは、ほかにもさまざまな指摘があります。視覚は、脳に届く情報源のなかで最も大きな割合を占めます。白内障による視覚からの刺激減少は、認知機能低下と関連すると考えられています。白内障手術を受けた人は、長期的な認知機能低下のリスクが約25%低かったというデータもあります。見えづらくなると外出や運転、買い物を控え、人との付き合いも減りがちです。視力の低下によって生活全般で受ける刺激が少なくなること自体が、認知機能には望ましくありません。

「見える」ことは高齢の人の自立した生活を支えます。白内障・屈折矯正手術が寿命そのものを延ばすかは、簡単には言えません。ただ、少なくとも健康寿命を延ばして、やりたいことを諦めずに続けられる――人生を豊かにする医療であると感じています。

安全と偏りのない情報を全国どこでも

一方で、解決していかなければならない課題もあります。

公的医療保険の使えない自由診療は、患者さんの選択肢を広げる意味のあるものです。ただ、情報が広告のかたちに偏りやすいという心配もあります。治療には「誰が受けても100点満点」という唯一の正解はありません。年齢や職業、趣味、価値観などによって、その人にとっての最適な答えは変わるからです。だからこそ医師には、技術だけでなく、立場を超えて公平な情報を伝える姿勢が求められると考えています。

安全性をどこでも保つことも大切です。白内障手術は、眼科医であれば必ず経験するものであり、経験の浅い医師の手術を受ける患者さんも当然います。それゆえにどこで受けても一定以上の安全性が保たれるよう、ガイドラインや手術教育の整備を進めることは、学会の重要な使命だと受け止めています。

技術が進むほど問われる「人間の力」

技術の話もしておきましょう。AI（人工知能）は、医師に置き換わるのではなく、判断を支える技術だと考えています。すでに眼内レンズの度数計算や、手術後の見え方を予測するシミュレーションにはAIが広く使われています。数字で多くのデータを扱う眼科は、AIとの相性がよい診療科です。海外では、白内障手術を補助するロボットの研究も進んでいます。

それでも、患者さんの価値観を理解し、一緒に治療を選ぶのは人間です。すなわち、最後に決めるのは医師と患者さんなのです。私はむしろ、技術が進むほど医療では人間らしさが問われ、そこで差がつく時代が来ると考えています。平均以上のことを誰もが当たり前にできるようになれば、その先は人間の力が頼りになるからです。

学術総会のテーマ「Ready to Fly」に込めた二つの思い

学術総会テーマの「Ready to Fly」には、二つの思いを込めました。

一つは、白内障・屈折矯正という分野そのものが、技術も手術の手法も成熟し、次のステージへ飛び立つ準備が整ったということです。もう一つは、若い医師や研究者へのメッセージです。日本には世界からも評価される技術があります。学術総会が次世代へ技術を引き継ぎ、若手が自分で新しい価値を生み出す挑戦の滑走路になればと願っています。

また、海外の進んだ知見を学ぶだけでなく、日本から世界へ新しい価値を発信できることを今回の学会で示したいと思っています。能力がありながらきっかけに恵まれず成果が埋もれがちな若手は少なくありません。そのため今回は若い先生方に積極的に発表の舞台に上がってもらいます。今回の発表で注目され、次の共同研究や登壇につながっていくことを期待しています。

これからの医療は、1人の名医が支える時代ではありません。視能訓練士（CO：視力検査や目の機能の検査・訓練などを担う国家資格の専門職）や看護師、カウンセリングを担うスタッフ、機器を開発する企業、そして基礎研究に携わる人たち――工学や理学の研究者も含めて、多くの専門性が集まることで新しい医療が生まれます。

今回、対面のみの現地開催としたのも、ここに理由があります。オンラインは、効率よく知識を得るには便利です。ですが、新しいアイデアや共同研究、人と人との信頼、偶然の出会いは、顔を合わせる場でこそ生まれます。「本屋でふと手に取った本に夢中になる」――あの感覚は、画面の前では得がたいものです。

「Ready to Fly」は、学会だけでなく一人ひとりへのメッセージでもあります。特に、若い人には失敗を恐れずに飛び立ってほしい。日本の眼科医療には、まだ世界に発信できる価値があります。未来をつくるのは皆さんだと信じて、私はその場をできる限り用意したいと思っています。

＊本稿には特定の治療法についての記述がありますが、情報提供のみを目的としたものであり、医療上の助言や受療促進などを目的とするものではありません。