北中米Ｗ杯「今回のアジア勢本当に凄いな」サウジはドロー決着「負けてないの凄くね！」。ここまで５戦“２勝３分け”「みんな善戦している」の声
サウジアラビア代表は現地６月15日、北中米ワールドカップのグループステージＨ組の第１節で、ウルグアイ代表と対戦。41分にアル・アムリのゴールで先制も、80分に同点弾を許し、１−１で終えた。
勝点３は手にできなかったが、負けはしなかった。そして、アジア勢の好調の流れをつなぐ結果でもある。
今大会のここまでを振り返れば、韓国がチェコに２−１で競り勝ち、カタールはスイスと１−１のドロー。オーストラリアはトルコに２−０で快勝し、日本はオランダと２−２の痛み分け。そしてサウジも引き分けて、５戦して２勝３分けだ。
いまだ負けなしのアジア勢に、ネット上では「負けなしの試合を継続している」「みんな善戦している」「アジア勢無敗伝説」「アジア勢奮闘しすぎや」「なんかアジア勢強くておもろいな」「負けてないの凄くね！」「今回のアジア勢本当に凄いな」といった声があがっている。
同日にイランはニュージーランドと対戦する。バトンをつなげられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
勝点３は手にできなかったが、負けはしなかった。そして、アジア勢の好調の流れをつなぐ結果でもある。
今大会のここまでを振り返れば、韓国がチェコに２−１で競り勝ち、カタールはスイスと１−１のドロー。オーストラリアはトルコに２−０で快勝し、日本はオランダと２−２の痛み分け。そしてサウジも引き分けて、５戦して２勝３分けだ。
いまだ負けなしのアジア勢に、ネット上では「負けなしの試合を継続している」「みんな善戦している」「アジア勢無敗伝説」「アジア勢奮闘しすぎや」「なんかアジア勢強くておもろいな」「負けてないの凄くね！」「今回のアジア勢本当に凄いな」といった声があがっている。
同日にイランはニュージーランドと対戦する。バトンをつなげられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！