オランダ戦で左膝を負傷した久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

写真拡大

　日本サッカー協会（JFA）は現地６月15日、前日のオランダ戦（２−２）で左膝を負傷したMF久保建英（レアル・ソシエダ）がホテルで別調整になると発表した。

　右シャドーで先発した久保は、71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝あたりを負傷。自ら交代を要求し、足を引きずりながらピッチを後にしていた。

　試合後は車いすに乗って、会場を後にする様子が確認されていた。
 
　この日、日本代表はU-19日本代表とトレーニングマッチを実施。久保を含むオランダ戦のスタメン組は元々、出場する予定はなかったが、多くの選手が練習場に姿を見せていた。

　６月20日のチュニジア戦に間に合うのか。状態が懸念される。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！

 