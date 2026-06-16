オランダ戦で負傷交代の久保建英、翌日はホテルで別調整。チュニジア戦に間に合うのか【W杯】
日本サッカー協会（JFA）は現地６月15日、前日のオランダ戦（２−２）で左膝を負傷したMF久保建英（レアル・ソシエダ）がホテルで別調整になると発表した。
右シャドーで先発した久保は、71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝あたりを負傷。自ら交代を要求し、足を引きずりながらピッチを後にしていた。
試合後は車いすに乗って、会場を後にする様子が確認されていた。
この日、日本代表はU-19日本代表とトレーニングマッチを実施。久保を含むオランダ戦のスタメン組は元々、出場する予定はなかったが、多くの選手が練習場に姿を見せていた。
６月20日のチュニジア戦に間に合うのか。状態が懸念される。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
右シャドーで先発した久保は、71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝あたりを負傷。自ら交代を要求し、足を引きずりながらピッチを後にしていた。
試合後は車いすに乗って、会場を後にする様子が確認されていた。
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