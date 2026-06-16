16日10時現在の日経平均株価は前日比99.48円（-0.14％）安の6万9218.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は357、値下がりは1162、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は116.66円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が69.39円、ファストリ <9983>が38.62円、ディスコ <6146>が20.72円、京セラ <6971>が16.63円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を202.74円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が57.26円、フジクラ <5803>が39.22円、村田製 <6981>が37.81円、住友電 <5802>が17.60円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、その他金融、その他製品、ガラス・土石と続く。値下がり上位には鉱業、金属製品、卸売が並んでいる。



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