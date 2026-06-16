李強総理、ベトナムのレ・ミン・フン首相と電話会談―中国

中国の李強国務院総理は6月15日午前、ベトナムのレ・ミン・フン首相からの要請に応じ、電話会談を行いました。

李総理は「習近平国家主席は今年4月、訪中したベトナムのトー・ラム共産党書記長兼国家主席と会談し、戦略的意義を持つ、より高いレベルの中越運命共同体構築について重要な共通認識に達した。中国はベトナムと発展戦略の連携を深め、2国間貿易の拡大と質の向上を推進し、より高いレベルでの互恵・ウィンウィンを実現したいと考えている。現在、世界的に一国主義や保護主義が台頭する中、中国は国連や世界貿易機関（WTO）などの多国間の枠組みにおいてベトナムとの協調と連携を強化し、今年と来年のAPEC非公式首脳会議の開催に向けて相互に支援し合い、開かれたアジア太平洋経済の構築を推進して自由貿易と経済のグローバル化を守っていきたい」と表明しました。

レ首相は「ベトナムは中国と手を携えて両党・両国の最高指導者間の重要な共通認識を履行し、越中の包括的戦略パートナーシップおよび戦略的意義を持つ運命共同体の構築において、より多くの実質的な成果を上げていきたい。ベトナムは中国が今年のAPEC非公式首脳会議を主催することを支持し、中国との多国間の場における意思疎通と協力を強化し、共通の利益をしっかりと守っていきたい」と述べました。（提供/CGTN Japanese）