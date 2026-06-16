田中みな実、苦手なレジャーをぶっちゃけ「わざわざ時間とお金をかけて不便なことをしに行くって」

元TBSアナウンサーで女優の田中みな実が、13日放送のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』（土曜18時30分）に出演。嫌いなレジャーを公の場で明かした。



ゲストとして登場したのは元TBSでフリーアナ堀井美香。堀井が夫の方が料理上手だと告白し、「（夫）がキャンプとか行く人なんで。火を使って焼いて」とコメント 。田中が「キャンプには堀井さん、行かれないんですか？」と尋ねると、堀井自身は「ほぼ行かないです」と返答 。この流れで田中も自分のキャンプ嫌いを明かすことになった。

「意味ないと思っちゃう」

田中は「私も～嫌。キャンプ苦手。意味ないと思っちゃう。わざわざ時間とお金をかけて不便なことをしに行くって、なんでなんだろうって思っちゃう」と主張した 。これに堀井からは「ちょっと失礼な。それを言ったらさ、旅行だってさ。みんなすてきなホテルに泊まる人たちばっかりじゃなくて。不便を求めてやる旅行とかの人もいるし」と指摘。

田中は「不便を求める旅行ってどんな旅行ですか？」と質問を続けた 。堀井が「山登りだってそう」と主張すると、田中は「山も登りたくない。わざわざ酸素の薄いところに行って危険じゃない？」と逆に投げかけた 。このやり取りで会話はさらに盛り上がった。

堀井が「だからこそ、（達成したとき）気持ちいいじゃない」と語ると、田中は「山を登ったっていう証明書ももらえないし」と返答している 。堀井は「いいの、別にあなたに分かってもらおうと思ってやってるわけじゃないから」とあきれていた様子だった。