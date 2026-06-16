6月16日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今日の天気

朝から特に南部に雨雲がかかっています。午前中は南部を中心に雨が降る見込みです。梅雨前線は沖縄付近から北上し、今日は九州南岸で停滞する見込みです。前線に近い南部ほど雨雲がかかりやすく、県北部も雨雲が一時的にかかることがあります。熊本地方や阿蘇地方は曇りでところにより雨となりますが、午後は少し日が差す可能性もありそうです。

最高気温は熊本市で28℃、天草市牛深も28℃の予想で、昨日よりは低くなりそうです。内陸部はあまり上がらなくて、阿蘇市乙姫は23℃、人吉市で25℃の予想です。午後少し日が差すと、暑くなりそうです。阿蘇地方などは雲に覆われて、風も強く吹き、少しひんやりと感じられそうです。

明日以降の天気

明日も曇りや雨の天気が続き、前線に近い県の南部の方が雨雲がかかりやすくなります。特に明日の朝の時間帯は県内全体で雨が降りやすくなりそうです。木曜日、金曜日も同じような曇りや雨の天気で、特に南部を中心に雨が降る見込みです。土曜日はまとまった雨となる見込みで、県内広い範囲で雨が降り、雨の降り方も強まる恐れがあります。日曜日も雨が降る見込みです。

明子のささやき

この時期、天気図を見ると梅雨前線が東西に伸びています。梅雨前線のちょっと折れ曲がった部分があるときは気をつけてください。前線が同じような場所に停滞していても、カクッと折れ曲がっているようなところがより雨が降りやすいです。折れ曲がっている部分は低気圧ができる前兆でもあります。集中して湿った空気が流れ込んできますので、そういうところでは雨雲が発達しやすく、雨雲が広がりやすいということもあります。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。