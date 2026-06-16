サンリオ子会社のサンリオエンターテイメント（東京）は１５日、大分県日出町で運営する屋外型テーマパーク「ハーモニーランド」の周辺にある３０ヘクタール超の土地を取得したと発表した。

同園をリゾート化する構想の一環で、現在のエリアの約４倍の広さに当たる。あわせて、既存施設の大規模改修に着手する計画も明らかにした。

同社の小巻亜矢社長が大分県庁を訪れ、リゾート化に向けた「基本計画の第１弾」として佐藤樹一郎知事らに報告した。取得した土地は、現在の同園と駐車場の合計面積（約８ヘクタール）の３・８倍に相当するといい、今後、ホテルの新設などを視野に活用法を検討するとしている。取得額は公表していない。

一方、既存施設のうち、ハローキティの部屋を再現した人気施設「キティキャッスル」の改修を始める。同園のシンボル的な存在だが、営業開始から約３０年が経過して老朽化が進んでいた。数年内の完成を目指しており、詳細は今後公表するという。

同社は昨年１２月、同園一帯を約１０年かけてリゾート地として再整備し、完成後の年間来園者数を現在の４倍の２００万人規模に増やす構想を発表している。