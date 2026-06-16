元乃木坂46メンバーの能條愛未が、夫の健康と好みを思って手作りする、栄養バランスが完璧に計算された豪華な和食料理の数々に絶賛の声が集まった。

【映像】元アイドルが作った豪華手料理（自宅での様子も）

6月14日に放送された『新婚さんいらっしゃい！55周年特別企画 歌舞伎界のプリンス・中村橋之助×元乃木坂46・能條愛未が結婚！』は、番組55周年を記念した1時間スペシャルとして放送され、先月列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの中村橋之助と能條愛未夫妻が登場した。MCの藤井隆と井上咲楽が、舞台共演から始まった2人の出会いから新婚生活までを詳しく掘り下げた。

愛の巣での2人っきりの時間、能條がキッチンで披露したのは生姜をたっぷり使い、牛肉ではなく豚バラを使用することにこだわった肉じゃが。さらに完成した食卓には、ヒジキ、焼きなす、16穀米ご飯や、新玉ねぎともずくを入れ上に山芋をかけたこだわりの「腸活お味噌汁」などがずらりと品数多いバランスに優れた料理が並んだ。

これらを食べた橋之助は「うまい、うまい」と噛み締めるように大絶賛。元々は「味濃くて脂っぽいものが大好き。1番好きな食べ物は牛肉」という橋之助であるが、母の三田寛子から「橋之助は濃い味が好きだけど（健康面で）暴走させちゃダメよ」と言われていたため、能條がきちんとバランスを考えた和食をほぼ毎日手作りしていると明かした。