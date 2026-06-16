オランダに2度追いついて勝ち点1ゲット

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場。試合後に放送された「本田語録」の中で、本田よりも喜んでいた人物が話題となっている。

“本田節”に注目が集まったオランダ戦。NHKで実況を務めたのは、小宮山晃義アナウンサーだった。

1-2の後半43分、右コーナーキックから鎌田大地の劇的同点ゴールが生まれた。試合後、「本田語録」としてダイジェストを放送する中で、実況席の興奮ぶりが明らかになった。

ゴールが決まると、小宮山アナは立ち上がって両手でガッツポーズ。「イエスイエスイエスイエス、イエース！」と絶叫する本田と笑顔でハイタッチをかわした。このシーンにはX上のファンも注目だ。

「熱いリアクションが好き」

「同点に追いついた時の小宮山アナ、嬉しさがあふれていて、めちゃくちゃ心が温まったよ」

「これがNHKのアナウンサーだとは思えない。でも感情これだけ出していいのよ」

「NHKのアナウンサーでこんなに熱い人初めて見たかも」

「ワイプで抜いて欲しいくらい試合中に見たい笑」

日本は20日（同21日）にチュニジアと対戦。この試合は日本テレビ系での中継となる。



（THE ANSWER編集部）