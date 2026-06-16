ウルグアイが16→18、日本が18→17位にアップ

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月15日に大会5日目を迎えた。

ウルグアイ（FIFAランク16位）がサウジアラビア（同61位）対戦し、1-1のドローとなったなか、最新のFIFAランキングでウルグアイが2ランク下がり18位に、そして18位だった日本が17位へとランクアップした。

日本は現地時間14日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダと対戦。リードを許すもMF中村敬斗のゴールで追い付き、勝ち越された後半終盤にMF鎌田大地のゴールで再び追い付き2-2で引き分けた。

ウルグアイはサウジアラビアと対戦し、前半35分に先制を許す展開に。それでも後半35分に左右にボールを散らしながら攻め込み、左サイドからのクロスをFWフェデリコ・ビニャスがヘッドで合わせる。GKアル＝オワイスが弾いたところをMFマクシミリアーノ・アラウホがゴールに押し込み、1-1の同点に追い付いた。

この結果により、同ランク8位のオランダに引き分けた日本は＋4.37、逆に格下にドローとなったウルグアイは−11.12となった。そして日本が18位から17位にランクアップし、ウルグアイが16位から18位へと2つランクダウンとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）