舘ひろし主演『免許返納!?』西野七瀬ナレーション特別映像＆THE ALFEE主題歌リリックビデオ、2本同時公開
俳優の舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』（6月19日公開）より、西野七瀬がナレーションを担当した特別映像と、THE ALFEEが書き下ろした主題歌「Crossroad-愛の免許返納-」のカラオケ風リリックビデオが解禁された。
【動画】主人公・南条弘紹介映像＆主題歌リリックビデオ
「あぶない刑事」シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズなどで知られる舘が本作で演じるのは、70歳の現役映画スター・南条弘。芸術作品への出演よりも、バイクやショットガンを使ったアクションをやりたいと思っている人物だ。しかし、俳優仲間・尾崎誠（宇崎竜童）が起こしたバイク事故をきっかけに、“免許返納”を巡る世論の渦に巻き込まれていく。
今回公開された特別映像の一つは、西野演じる川奈の視点から南条を紹介する内容。「70歳にもなってバイクやショットガンのアクションがやりたい、とてもダンディな俳優」と語られる一方で、「ちょっと癖があって……」という言葉をきっかけに、その意外な素顔が次々と明らかになる。
「何なんだ、アイツ！」と怒りをあらわにしたり、「くそ！」と悪態をついたりする姿のほか、愛車に “高齢運転者標識”を貼った川奈に不満を漏らす様子や、「言い返してやったぜ！ハハハハハ！」と子どものように高笑いする場面も収録。ダンディなイメージとは異なるコミカルな一面が映し出される。
映像後半では、「免許返納なんてしないよ！」と世論に追い詰められた南条が感情を爆発させる姿も登場。人生最大のピンチに直面する南条の行方を予感させる内容となっている。
あわせて解禁されたリリックビデオでは、THE ALFEEが本作のために書き下ろした主題歌「Crossroad-愛の免許返納-」とともに、スナックで南条（舘）としずえ（南野陽子）のデュエットシーンが映し出される。
さらに、反社のボス・金子省吾（内藤剛志）との緊迫した場面、黒川想矢演じる亮を乗せたバイクでの逃走シーンなど、本編の見どころが満載。さらに、南条が道中に出会うトラックの運転手・安田（八嶋智人）のデコトラが疾走する迫力あるカットや、運転免許センター職員・照屋（西岡徳馬）との因縁を感じさせるシーンも収められている。
ラストには、南条が愛車のフェラーリを走らせ思い出の地へ向かう姿も映し出される。人生の大きな分岐点を意味する“Crossroad”をテーマに、大人の悲喜こもごもを力強いロックサウンドと重厚なコーラスで描き出した楽曲が映像と共鳴し、本編への期待を高める仕上がりとなっている。
【動画】主人公・南条弘紹介映像＆主題歌リリックビデオ
「あぶない刑事」シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズなどで知られる舘が本作で演じるのは、70歳の現役映画スター・南条弘。芸術作品への出演よりも、バイクやショットガンを使ったアクションをやりたいと思っている人物だ。しかし、俳優仲間・尾崎誠（宇崎竜童）が起こしたバイク事故をきっかけに、“免許返納”を巡る世論の渦に巻き込まれていく。
「何なんだ、アイツ！」と怒りをあらわにしたり、「くそ！」と悪態をついたりする姿のほか、愛車に “高齢運転者標識”を貼った川奈に不満を漏らす様子や、「言い返してやったぜ！ハハハハハ！」と子どものように高笑いする場面も収録。ダンディなイメージとは異なるコミカルな一面が映し出される。
映像後半では、「免許返納なんてしないよ！」と世論に追い詰められた南条が感情を爆発させる姿も登場。人生最大のピンチに直面する南条の行方を予感させる内容となっている。
あわせて解禁されたリリックビデオでは、THE ALFEEが本作のために書き下ろした主題歌「Crossroad-愛の免許返納-」とともに、スナックで南条（舘）としずえ（南野陽子）のデュエットシーンが映し出される。
さらに、反社のボス・金子省吾（内藤剛志）との緊迫した場面、黒川想矢演じる亮を乗せたバイクでの逃走シーンなど、本編の見どころが満載。さらに、南条が道中に出会うトラックの運転手・安田（八嶋智人）のデコトラが疾走する迫力あるカットや、運転免許センター職員・照屋（西岡徳馬）との因縁を感じさせるシーンも収められている。
ラストには、南条が愛車のフェラーリを走らせ思い出の地へ向かう姿も映し出される。人生の大きな分岐点を意味する“Crossroad”をテーマに、大人の悲喜こもごもを力強いロックサウンドと重厚なコーラスで描き出した楽曲が映像と共鳴し、本編への期待を高める仕上がりとなっている。