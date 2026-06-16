『コンビニ兄弟』第8話 呪われた店長 愛と涙のハヤシライス
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）の第8話が、16日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■第8話のあらすじ
ある日、門司港で泣いている乾一子（橋本マナミ）に声をかけた志波三彦（中島健人）は、今日でこの街を去るという一子と門司港を巡る一日デートをする。その姿を偶然見かけた和歌（内田櫻子）と牧男（北野秀気）だが、牧男には彼女の姿が見えないという。翌日、店頭にでた志波だが、なぜかいつものキラキラが弱い。仕事もイージーミスを連発。不思議に思った光莉（田中麗奈）が、志波と一子の前日のデートの詳細を聞いていると…。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
ある日、門司港で泣いている乾一子（橋本マナミ）に声をかけた志波三彦（中島健人）は、今日でこの街を去るという一子と門司港を巡る一日デートをする。その姿を偶然見かけた和歌（内田櫻子）と牧男（北野秀気）だが、牧男には彼女の姿が見えないという。翌日、店頭にでた志波だが、なぜかいつものキラキラが弱い。仕事もイージーミスを連発。不思議に思った光莉（田中麗奈）が、志波と一子の前日のデートの詳細を聞いていると…。