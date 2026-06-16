『ミニオンズ＆モンスターズ』ラージフォーマット上映決定 “ハチャメチャ体験”味わえる4D特別予告も解禁
人気アニメーション映画シリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）のラージフォーマット上映が決定した。公開日より通常版に加え、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaで上映される。
【動画】MX4D＆4DX特別予告映像
「怪盗グルー」「ミニオンズ」シリーズは、全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円※1ドル＝159円換算）を記録する人気シリーズ。日本では2022年に公開され、洋画アニメ興行収入ランキング1位を獲得した『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりにミニオンズが主役を務める作品となる。
原始時代から最強最悪のボスを求めて旅を続けるミニオンズがたどり着いたのは “映画の都”ハリウッド。ひょんなことから自分たちで“モンスター映画”を製作することになり、大張り切りで本物のモンスターを召喚するが…現れたのは、まさかの想定外の小さな緑色のモンスター“グーミー”。ミニオンズたちは予測不能のハチャメチャと大事件を巻き起こしていく。
日本語吹替版には、映画監督マックス役で松平健、ミニオンズの新たなボス候補ドート役で千葉雄大、デビー役で鈴木愛理、謎のモンスター・グーミー役で山寺宏一が出演。さらに、個性的なモンスターコンビのフィリップス役とハワード役を、お笑いコンビ・バッテリィズのエースと寺家が担当。ハリウッド女優のメリー役でLiSAも参加する。
今回発表されたラージフォーマット上映では、4DXやMX4Dでシートモーションや水、風などの特殊効果を駆使し、ミニオンズたちの大騒動を体感できる。SCREENXでは3面スクリーンによる迫力ある映像体験、ULTRA 4DXではSCREENXと4DXを融合した没入感あふれる上映、Dolby Cinemaでは鮮やかな映像と立体的なサウンドが楽しめる。
あわせて解禁された4D版特別予告では、ミニオンズたちが巻き起こすハチャメチャな大騒動の一端を見ることができる。
ミニオンズが“最高のモンスター映画”を撮るためにモンスターを召喚しようと魔法の書を開き、なにやら怪しげな呪文を唱えると、緑色にモクモクと光る煙の中から現れたのは、ミニオンよりもさらに小さな緑色のモンスター“グーミー”。ミニオンズはさらなるモンスターを探すため、グーミーの案内のもと洞窟へと向かう。
洞窟の奥へと進んだ先では、巨大な“メガカイジュウ”のフィリップス＆ハワードが登場。その圧倒的な迫力にミニオンたちも大パニックに。ド派手なアクションシーンの撮影では大暴走を繰り広げ、船で海を進むと、巨大なサメが襲来。次から次へと巻き起こるハチャメチャな大騒動に、果たして映画撮影は無事成功するのか――。
4D上映では、魔法の煙が立ちのぼるシーンや大暴れするモンスターに合わせたダイナミックなシートモーションに加え、街中を走り回る疾走感、海上で船が揺れるスリル、そしてサメ襲来の場面では水しぶきや風の演出など、ミニオンズらしい笑いと大迫力のアクションを、まるで作品の中に飛び込んだかのような臨場感で全身に体感できる。
【動画】MX4D＆4DX特別予告映像
「怪盗グルー」「ミニオンズ」シリーズは、全世界興行収入累計56億ドル（約8900億円※1ドル＝159円換算）を記録する人気シリーズ。日本では2022年に公開され、洋画アニメ興行収入ランキング1位を獲得した『ミニオンズ フィーバー』以来、4年ぶりにミニオンズが主役を務める作品となる。
日本語吹替版には、映画監督マックス役で松平健、ミニオンズの新たなボス候補ドート役で千葉雄大、デビー役で鈴木愛理、謎のモンスター・グーミー役で山寺宏一が出演。さらに、個性的なモンスターコンビのフィリップス役とハワード役を、お笑いコンビ・バッテリィズのエースと寺家が担当。ハリウッド女優のメリー役でLiSAも参加する。
今回発表されたラージフォーマット上映では、4DXやMX4Dでシートモーションや水、風などの特殊効果を駆使し、ミニオンズたちの大騒動を体感できる。SCREENXでは3面スクリーンによる迫力ある映像体験、ULTRA 4DXではSCREENXと4DXを融合した没入感あふれる上映、Dolby Cinemaでは鮮やかな映像と立体的なサウンドが楽しめる。
あわせて解禁された4D版特別予告では、ミニオンズたちが巻き起こすハチャメチャな大騒動の一端を見ることができる。
ミニオンズが“最高のモンスター映画”を撮るためにモンスターを召喚しようと魔法の書を開き、なにやら怪しげな呪文を唱えると、緑色にモクモクと光る煙の中から現れたのは、ミニオンよりもさらに小さな緑色のモンスター“グーミー”。ミニオンズはさらなるモンスターを探すため、グーミーの案内のもと洞窟へと向かう。
洞窟の奥へと進んだ先では、巨大な“メガカイジュウ”のフィリップス＆ハワードが登場。その圧倒的な迫力にミニオンたちも大パニックに。ド派手なアクションシーンの撮影では大暴走を繰り広げ、船で海を進むと、巨大なサメが襲来。次から次へと巻き起こるハチャメチャな大騒動に、果たして映画撮影は無事成功するのか――。
4D上映では、魔法の煙が立ちのぼるシーンや大暴れするモンスターに合わせたダイナミックなシートモーションに加え、街中を走り回る疾走感、海上で船が揺れるスリル、そしてサメ襲来の場面では水しぶきや風の演出など、ミニオンズらしい笑いと大迫力のアクションを、まるで作品の中に飛び込んだかのような臨場感で全身に体感できる。