ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦の試合前会見に臨み、故障者の現状について語った。

守護神のディアスは4月中旬に「右肘関節遊離体の除去手術」いわゆる“関節ネズミ”を取り除くため、メスを入れた。現在は負傷者リスト（IL）に入っているが、指揮官は「とても順調。キャッチボールをしていて、今週ブルペンに入る予定だ。かなり良いスピードで回復している」と安堵し「復帰時期はまだ分からないけど、全体としては良い流れだし、本人の感触も良い。これからブルペン、ライブBP、リハビリと進んでいく」と今後、打者相手に登板して実戦復帰を進めていくとした。

オールスター前、前半戦での復帰については「可能性はある。ただ正直、やや可能性は低いと思う」と微妙であるとし「ライブBPを始めて、実際の状態を見ないと判断できない」と慎重に語った。

投手陣ではグラスノー、スネルと先発2人も離脱中で、腰痛で5月8日（同9日）にIL入りしたグラスノーは「まだ何もしていない…。停滞していて進展はない」と復帰まで時間がかかる見通しとした。

一方、左肘関節内遊離体を手術するため、5月15日（同16日）からIL入りしているスネルは「順調に来ている。打者相手に投げるのはまだ先だが、キャッチボールはできている」と回復は順調と明かした。

また、左太股肉離れのため5月29日（同30日）からIL入りしているT・ヘルナンデスに関しては「今週末にリハビリ出場に出る予定で、2試合ほど出られることを期待している」と週末にも実戦復帰すると明かし「一番の課題はスイングだね。体力や脚のスピードは戻ってきている。ただ、スイングを元の状態に戻すことが重要。去年は途中で戻したけど、うまくいかなかったので、今回はちゃんと良い状態にしてから復帰させたい」と100％の状態でスイングができてから復帰させると語った。

「左脇腹の肉離れ」で5月28日（同29日）にIL入りしたE・ヘルナンデスは「野球の動きもしているし、状態も良い」と前進しているものの「ただ、彼の場合はまだ時間がかかる」と復帰にはまだ時間を要すとした。