日本時間16日未明、スペインは北中米ワールドカップのグループステージ初戦でカーボベルデと対戦し、0-0の引き分けに終わった。



優勝候補の一角に数えられるスペインにとって、この結果は受け入れ難いものだろう。試合の序盤から相手を圧倒し、実に27本ものシュートを放ったが、守護神ホジーニャを中心に粘るカーボベルデの守備を崩すことができずスコアレスでのドロー決着となった。





試合後、スペインメディアは相次いでこの結果を速報し、厳しい言葉で代表チームの戦いぶりを酷評している。「開幕戦で大惨事。スペインは見慣れない一面を見せた。カーボベルデに勝つためにはあまりにもアイディアに乏しく、必要な方法を見つけられなかった。初戦で失敗し、スペインは今大会最初のサプライズを提供することになった」(Marca)「スペインにとって間違ったスタートとなった。明らかな優位性と高いポゼッション率にも関わらず、スペインはしっかりと整備されたカーボベルデの守備の穴を見つけることができなかった」(El País)「カーボベルデとの初戦でほんの少しの創造性と突破力しか示すことができなかった。グループステージの早い段階でプレッシャーに晒されるという状況を避けるために、この失望に満ちた初戦の後でスペインはサウジアラビア、ウルグアイとの試合に向けてそのパフォーマンスを明確に引き上げる必要がある」(Sport)「枠内シュート7本を放ったが、チームには気力もアイディアもなかった。優勝候補という評価はいったん忘れるべきだろう」(AS)