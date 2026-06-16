【サッカーW杯】ヒロミ、チュニジア戦前に共演者に“指摘”「前回もそうなんですけど…」
タレントのヒロミ（61）が、9日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に生出演。開催中のサッカー FIFAワールドカップ2026を巡り、共演者に“指摘”する場面があった。
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番組では日本時間の16日早朝に行われた日本とオランダの一戦について伝えた。ヒロミは「朝から見ましたけど、一夜にしてスターが生まれる。でも、スターは一人だけじゃないから、全員でやっているから選手はわかっていると思いますけど、メディア的にはこういう風になるじゃないですか。本当はチームなんですよね。これよくあるあるのパターンですけど」と戦った選手全員をねぎらった。続けて「スターが何人も生まれて優勝までいってほしいなと思いますけど」と期待した。
スタジオでは、日本が次に対戦するチュニジア戦の展望・ポイントについてもトークが展開された。出演者がチュニジアの監督が解任されたとの報道などについて触れていると、ヒロミは「でもそういう油断が… そこなんですよ。勝てそうなときに負けちゃったりして。前回もそうなんですけど、ここの油断ですよ」と指摘。「俺がやってるわけじゃないけど、見てる感じ、こういう油断がダメなんだよ」と出演者に“引き締め”を図っていた。
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番組では日本時間の16日早朝に行われた日本とオランダの一戦について伝えた。ヒロミは「朝から見ましたけど、一夜にしてスターが生まれる。でも、スターは一人だけじゃないから、全員でやっているから選手はわかっていると思いますけど、メディア的にはこういう風になるじゃないですか。本当はチームなんですよね。これよくあるあるのパターンですけど」と戦った選手全員をねぎらった。続けて「スターが何人も生まれて優勝までいってほしいなと思いますけど」と期待した。