「ドジャース−レイズ」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が１７日（日本時間１８日）のレイズ戦先発に向けて、試合前に入念なキャッチボールで調整した。通例だった登板日２日前のブルペン投球は行わなかった。

約２０分、最長で４０ｍの距離でキャッチボール。最後は投本間の距離で捕手役を立たせた状態で投げていた。

ロバーツ監督はこの日の試合前の会見で、左膝の状態が心配されている大谷翔平投手の次回登板について「今のところ、予定通り」と話し、レイズ戦に先発させる考えを明かした。

大谷は１０日のパイレーツ戦に投打同時出場し、七回途中、１０２球を投げて今季ワーストの４失点（３自責）で勝敗つかず。打っては３点を追う九回に１２号ソロを放った。一夜明けた１１日の試合では指名打者で出場し、三回の打席で２戦連発となる１３号ソロを放つなど、２打数２安打２四球の活躍を見せ、勝利に貢献したが、左膝炎症のため、七回の打席で代打を送られ、途中交代した。

１２日のホワイトソックス戦では患部の悪化を防ぐために完全休養。１３日には戦列に復帰し、初回の打席で１４号先頭打者弾を放つなど、不安を払しょくした。