【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、オランダ戦（２△２）から一夜明け、合宿地のナッシュビルで２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦に向けた調整を開始した。

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この日は帯同しているＵ―１９日本代表と非公開で練習試合（４５分×１本）を行った。日本協会からスコアと得点者が発表され、２―０で日本代表勝利し、ＦＷ小川航基とＦＷ町野修斗がゴールを挙げたことが公表された。

練習試合後、取材対応した新主将のＤＦ板倉滉（アヤックス）は「自分たちもただの練習試合というより、昨日出られない中で悔しさを（もって）集中してやろうという気持ちで入った。コンディションはだいぶ上がっているし、今日の試合も暑くてしんどかったが、次の試合に向けては全てプラスになっている」と前向きに語った。

オランダ戦で左膝を負傷して途中交代した久保建英は宿舎でのリカバリーとなった。主将の板倉は久保の様子について、「タケ自身、昨日よりも今日の方が膝の状態が落ち着いているという話をしていた。（普通に）歩いてました。まだ僕もどんな感じかというところは分からないが、できるだけ軽傷でいてほしい」と説明した。

第２戦に向け、チームの代表として「オランダに対して勝ち点１なので一喜一憂している余裕もない。本当に優勝目指しているので、１戦１戦が大事。中５日、しっかりと準備して先のことは考えず、次のチュニジアに対し勝ち点３を取りにいくことにフォーカスしていきたい」と引き締まった表情で語った。