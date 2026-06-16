ダイエットにはコンビニを最大限に活用すべき理由とは！？

ダイエットはコンビニを最大限に活用すべき理由

手軽に摂れるたんぱく質がコンビニには豊富

ダイエットに必須のたんぱく質を１日３食、十分な量質を摂取することは一見簡単そうに見えて、実際は意外と難しいもの。おいしく、なおかつ飽きずにたんぱく質を摂取しようと思うなら、食材や献立選びにも工夫が必要になります。

そんなときに、便利に活用できるのがコンビニ食材。最近では高タンパク質の鶏むね肉を使ったサラダチキンをはじめ、ゆで卵や枝豆、チーズやヨーグルトなど、そのままで食べられて質の良いたんぱく質源が、バリエーション豊富に揃っています。

サバ缶や魚肉ソーセージなどの水産加工品も、手軽でヘルシーなたんぱく質源として人気です。またプロテインバーやゼリー食材など、有酸素運動や筋トレのお供にぴったりの補食も充実しています。

そして、コンビニ食品の何よりのメリットが、ほとんどの食品に栄養成分表示があること。商品に含まれているたんぱく質をはじめ、エネルギーや糖質、脂質などの量が表示されているので、摂取量が把握しやすいのです。

忙しい毎日でもコンビニを賢く活用すれば、たんぱく質の摂取量をキープすることが可能。楽しみながら食材探しをしつつ、ダイエットに欠かせないたんぱく質を手軽に摂取していきましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡