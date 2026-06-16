

岡田将生、土居志央梨

演出家・加藤拓也の英国デビュー作が、装いも新たに日本へ上陸する。2027年１月、東京芸術劇場シアターイーストで舞台『移民』の上演が決定した。 出演には、数々の主演作を持つ岡田将生と、NHK連続テレビ小説『虎に翼』で脚光を浴びた土居志央梨が名を連ねる。

本作は、2024年に梅田芸術劇場と英国チャリングクロス劇場の共同企画としてロンドンで初演された『One Small Step』を、日本版として新たに脚色したものだ。タイトルを『移民』と改め、加藤が引き続き作・演出を担当する。岡田にとっては2021年以来の舞台出演となり、土居とは『虎に翼』以来の共演となる。

物語の舞台は、人類が他惑星への移住を計画する近未来。月と地球の異空間を背景に、生命の誕生というテーマや人類の行く末を、一組の夫婦の密度の高い会話劇を通して描き出す。

【作・演出 加藤拓也コメント】

人類が他の星へ移り住もうとしている。そんな現実を背景にしながら、この物語が見つめているのは、ある一組の夫婦のごく私的な会話です。他の星に都市を築き、人類を繁栄させようとする壮大な計画の中で、一組の夫婦が、正しさや役割によってお互いの道を塞ぎ合っている。私的な対話と壮大な計画のすれ違いは、新しい世界を築こうとする手と、目の前のひとりの声を聞こうとする手の違いなのかもしれません。劇場でお待ちしています。

【岡田将生コメント】

最後に舞台に立ったのはもう何年も前の話で随分と時間が経ってしまいました。今回、また舞台の機会を頂き加藤さんには感謝しています。なんだか台本を読ませて頂いてから心も体も緊張状態なんですが、加藤さんについていこうと思います。密室で夫婦のリアリティを維持したまま物語が展開する様は、さぞや覗いている感覚に陥ると思われます。このカンパニーでの稽古時間を大切に、積み上げたものを皆様に届けられるよう頑張りたいと思います。さぁ、頑張ろう自分。

【土居志央梨コメント】

加藤さん、岡田さんとのクリエーションが今からとても楽しみです。壮大な世界の中で、些細で個人的な感情が細かく渦巻いている様子を丁寧に演じられたらと思っています。その先に何が見えてくるのか‥。今は正直想像もつかないですが、この物語の2人と同じように、未知の領域を一歩一歩踏みしめる気持ちで稽古、本番期間を過ごせればと思っています。

【舞台『移民』公演概要】

作・演出：加藤拓也

出演：岡田将生 土居志央梨

公演日程：2027年1月東京東京芸術劇場シアターイースト

企画・制作・主催：梅田芸術劇場

共催：東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）