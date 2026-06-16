ドル円理論価格 1ドル＝160.38円（前日比+0.06円） ドル円理論価格 1ドル＝160.38円（前日比+0.06円）

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ドル円理論価格 1ドル＝160.38円（前日比+0.06円）



割高ゾーン：160.63より上

現値：160.25

割安ゾーン：160.13より下



過去5営業日の理論価格

2026/06/15 160.32

2026/06/12 160.25

2026/06/11 159.62

2026/06/10 159.64

2026/06/09 159.25



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

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