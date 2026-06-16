Æü¶ä¡¢1¡ó¤ËÍø¾å¤²µÄÏÀ¡¡Êª²ÁÍÞÀ©¤Ø31Ç¯¤Ö¤ê¿å½à
¡¡Æü¶ä¤Ï16Æü¡¢¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£Êª²Á¤ä·Êµ¤¤òÄ´Àá¤¹¤ëÀ¯ºö¶âÍø¤ò¸½¹Ô¤Î0.75¡óÄøÅÙ¤«¤é1.0¡óÄøÅÙ¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òµÄÏÀ¡£1995Ç¯°ÊÍè31Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢Êª²Á¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¾å¾º¤¹¤ë·üÇ°¤Ï¶¯¤¤¡£Íø¾å¤²¤ò·è¤á¤ì¤ÐºòÇ¯12·î°ÊÍè¡¢4²ñ¹ç¤Ö¤ê¡£
¡¡¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê·çÀÊ¤·¤¿¡£À¯ºö¶âÍøÊÑ¹¹¤òÁíºÛÉÔºß¤Ç·èÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£ÆâÅÄ¿¿°ìÉûÁíºÛ¤¬¸á¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢È½ÃÇÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤¬ÄäÀï¤·¤Æ¤â¡¢¸¶Ìý¤¬´üÂÔ¤·¤¿¤Û¤É¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä¤¬10Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿5·î¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÀÐÌý´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤Ë¤è¤êÁ°Ç¯Æ±·îÈæ6.3¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£Æü¶äÆâ¤Ç¤Ï¡¢Íø¾å¤²¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¡¢ÂçÉý¤ÊÊª²Á¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¶âÍø¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¹Ô¡£±ß°Â¤ÏÍ¢ÆþÉÊ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜÆâ¤Ç¤âÍø¾å¤²¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£