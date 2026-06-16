ジーデップ・アドバンス<5885.T>が寄り付き大口の買い注文に商いが成立せず、カイ気配スタートで底値圏から急浮上に転じている。人工知能（ＡＩ）領域でハード・ソフト（ソリューション）両分野の開発を手掛けるが、業績は絶好調に推移している。米半導体大手エヌビディア＜NVDA＞のエリートパートナーとして存在感を示すほか、マクニカホールディングス<3132.T>と連携してＡＩロボットの開発支援パッケージ「ＲＯＢＯＤＥＶ（ロボデブ）」の提供を行うなど、フィジカルＡＩ関連の一角としてもマーケットで認知されている。



そうしたなか、１５日取引終了後に２６年５月期業績の修正を発表、営業利益は従来予想の１０億円から１１億１７００万円（前の期比３３％増）に増額しており、年間配当も従来計画に８円上乗せし４４円とすることを発表した。営業利益、配当ともに前期２度目の上方修正で、これを手掛かり材料に上値を見込んだ投資資金を呼び込んでいる。



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出所：MINKABU PRESS