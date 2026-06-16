ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A.T>が軟調推移。同社は１５日の取引終了後、２７年１月期第１四半期（２～４月）の単独決算を発表。売上高は４２億９９００万円、経常利益は１１億９８００万円となった。決算説明資料によると、前年同期と比較して売上高は５９．６％増、経常利益は７０．７％増となった。大幅な増収増益となったことを材料視した買いが先行したものの、利益確定売りに押されて軟化した。



ヒュマメイドはアパレルブランドを展開。顧客の需要が強く店舗での在庫消化が想定よりも早まり、海外パートナー店舗に対する出荷も前倒しとなった。あわせて同社はファッションブランド「ＵＮＤＥＲＣＯＶＥＲ」を運営するアンダーカバー（東京都渋谷区）の全株式取得で基本合意書を締結したとも開示した。株式譲渡は２０２７年２月を予定する。



出所：MINKABU PRESS